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Merilin Menson je u četvrtak ponovo stao pred hrvatsku publiku. U zagrebačkoj Areni održao je koncert u sklopu svetske turneje "One Assassination Under God", a pred gomilom okupljenih obožavatelja izveo je svoje najveće hitove i pesme s novog albuma. Međutim, prava polemika u javnosti se dešavala neposredno pre nastupa.

Uoči koncerta Merilina Mensona u Zagrebu organizovale su se onlajn molitve preko Zoom-a.

U galeriji pogledajte fotografije Merilina Mensona:

1/5 Vidi galeriju Merilin Menson Foto: Profimedia, Printscreen/Youtube/JamesBrown

Prvi Mensonov nastup nakon više od 20 godina u Hrvatskoj je najavljen kao provokativno umetničko iskustvo koje pomera granice i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Međutim, njegova ikonografija je mnogima u oku, te se u hrvatskoj javnosti upozoravalo na dvostruke kriterijume organizacije velikih koncertnih događaja.

Foto: Profimedia

Kako piše portal Medjugorje-news, franjevac Ivo Rastočić tvrdi kako su pojedinim domaćim izvođačima godinama otežani nastupi u toj dvorani, dok se istovremeno bez prepreke organizuje koncert izvođača čije su javne poruke i nastupi već dugo predmet brojnih kontroverzi.

Prema njegovom mišljenju, ovakvi koncerti mogu da doprinesu normalizaciji sadržaja koji promovišu nasilje, destrukciju i relativizaciju moralnih vrednosti, posebno za mlade.

Foto: Printscreen/Youtube/JamesBrown

I dok ima onih koji su stali na stranu fra Rastočića, ima i onih koji ne vide problem u održavanju koncerta.

"Već je bio u Puli prije 20 godina... apsolutno ništa se nije desilo. Verovatnoća da će izbiti nered je veća u narodnjačkom klubu jer na koncertu od Mensona ljudi dolaze radi doživljaja i niko nije zainteresovan za nasilje", smatra jedan komentator, dok je drugi pozivao na zajedničku molitvu putem Zoom-a koju predvodi Zajednica Dobri Pastir.

Merilin Menson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Pozivam sve koji mogu da se uključe. Važno je da budemo zajedno u molitvi", stoji u komentaru.

Muzičar, čije je pravo ime Brajan Hju Vorner trenutno je na evropskom delu turneje kojom predstavlja dvodelni konceptni album "One Assassination Under God". Prvi deo objavljen je 2024, a označio je Mensonovo kreativno buđenje nakon turbulentnog perioda obeleženog pravnim bitkama i medijskom izolacijom. Drugi deo očekuje se 14. avgusta.

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