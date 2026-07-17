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Samo nekoliko nedelja nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografije sa svog venčanja, nemačka influenserka Laura Viktorija Hertig izgubila je život nakon teške nesreće na medenom mesecu.

Nesreća se dogodila 23. juna na putu u blizini prevoja Sela, kada se Hertig, vozeći bicikl, sudarila s motociklom kojim je upravljao Peter Rungaldijer, bivši italijanski olimpijac u alpskom skijanju. Prema pisanju italijanskih medija il Dolomiti i Trentino, od siline udarca njen bicikl se raspao na više delova, a influenserka je teško povređena pala na asfalt.

Hitna pomoć je uspela da je reanimira na mestu nesreće, nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu San Mauricio u Bolcanu. Uprkos naporima lekara, povrede su bile toliko teške da je preminula u nedelju, gotovo tri nedelje nakon nesreće.

U galeriji pogledajte fotografije preminule influenserke Laure Viktorije Hertig:

1/6 Vidi galeriju Laura Viktorija Hertig Foto: Printscreen/ Instagram

Laura Viktorija Hertig je na Instagramu okupljala više od 55 hiljada pratilaca. Na svom profilu je redovno objavljivala fotografije i videe sa skijanja, planinarenja, biciklističkih izleta i putovanja. Samo nekoliko nedelja pri tragedije podelila je fotografije sa svog venčanja uz emotivan opis: ''Srodna duša za ceo život.''

Peter Rungaldijer, koji je predstavljao Italiju na Zimskim olimpijskim igrama 1994. i 1998. godine, nekoliko dana nakon nesreće se oglasio na Instagramu i istakao da u ovom trenutku neće davati intervjue ni izjave.

Na Laurinom Instagram profilu je u četvrtak objavljena dirljiva oproštajna poruka.

''Laura je otišla u svoje voljene planine u zalazak sunca. Planine u kojima sunce uvek sja, gde je sneg uvek savršen, čekaju najbolje staze i planinska koliba puna njenih omiljenih grickalica. Tamo nas sada čeka'', stoji u objavi.

U nastavku su njena porodica i prijatelji zahvalili svima na podršci i porukama saosećanja.

''Zaista je neverovatno da je Laura putem ovog kanala i van njega svoju strast mogla da podeli s toliko ljudi. Dok se ponovo ne sretnemo na nekom novom vrhu, Laura'', poručili su.

Prema italijanskim medijima, i Rungaldijer je u sudaru zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu Santa Chiara u Trentu. Na svojoj zvaničnoj internet stranici navodi kako je i dalje aktivan u svetu skijanja, a slobodno vreme provodi baveći se fudbalom, motociklizmom, biciklizmom i golfom, prenosi Dnevnik.hr.

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