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Jedna neodgovorena poruka na Instagramu neočekivano je povezala dve velike zvezde iz potpuno različitih svetova. Erling Haland konačno je prihvatio poziv Toma Holanda na večeru, ali tek nakon što je glumac pred milionskim auditorijumom otkrio da ga je norveški fudbaler svojevremeno potpuno ignorisao.

Zvezda filmova o Spajdermenu ispričala je ovu nesvakidašnju anegdotu tokom gostovanja u emisiji „Večerašnji šou sa Džimijem Falonom“. Snimak razgovora ubrzo je postao viralan, stigao i do Halanda, a fudbaler je potom odlučio da ispravi propust.

„Poziv na večeru je prihvaćen. Malo kasnim. Samo reci gde“, napisao je Haland u komentaru ispod snimka i označio Holanda.

Erling Haland iz Amerike doneo prepariranog rakuna Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Susret u Monaku koji se nije dogodio

Sve je počelo tokom trke Formule 1 za Veliku nagradu Monaka u junu. Holand je iz svog apartmana primetio Halanda u susednom prostoru za goste i odlučio da mu se javi preko Instagrama.

Glumac je želeo da pozove fudbalera na večeru, ali odgovor nikada nije stigao. U razgovoru sa Falonom našalio se da su takva iskustva korisna za glumce jer ih podsećaju da slava ne znači da će baš svako znati ko su.

Nije dobio ni kratko objašnjenje, izvinjenje ili poruku da je Haland zauzet. Kako je kroz smeh ispričao, sa druge strane nije stiglo baš ništa.

Haland mislio da mu piše nepoznat čovek

Tom Holand na promociji filma The Crowded Room Foto: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razlog za ćutanje bio je mnogo jednostavniji nego što se u prvi mah činilo. Haland je kasnije priznao da nije prepoznao ime poznatog glumca, jer retko gleda filmove.

Kada je ugledao poruku sa pozivom na večeru, zaključio je da mu se javlja potpuno nepoznata osoba i zato nije želeo da odgovori.

„Ne gledam mnogo filmove, pa nemam predstavu ko su ti ljudi“, objasnio je norveški reprezentativac u emisiji „A-laget“, priznajući da mu je cela situacija sada pomalo neprijatna.

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