Slušaj vest

Kada je u maju 2023. godine u Vestminsterskoj opatiji krunisana pored kralja Čarlsa III, Kamila je stigla do mesta koje joj je decenijama delovalo nedostižno. Žena koju su britanski tabloidi nekada predstavljali kao glavnog krivca za nesreću princeze Dajane postala je kraljica, uz zvanično odobrenje dvora i pred očima miliona ljudi širom sveta.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Put do krune, međutim, nije bio ni brz ni jednostavan. Njena veza sa Čarlsom prošla je kroz razdvajanje, dva braka, preljube, javno poniženje i godine tokom kojih je Kamila bila jedna od najnepopularnijih osoba u Velikoj Britaniji. Uprkos svemu, njih dvoje nisu odustali jedno od drugog.

Kraljica Kamila danas slavi 79. rođendan, a njen život danas izgleda potpuno drugačije od vremena kada je zbog ljubavi prema prestolonasledniku gotovo svakodnevno bila na naslovnim stranama tabloida. Rođena je 1947. godine u Londonu kao Kamila Rozmeri Šand, školovala se u Engleskoj, Švajcarskoj i Francuskoj, a odrasla je u dobrostojećoj porodici povezanoj sa britanskim visokim društvom.

Poglejte u galeriji njihove fotografije:

1/22 Vidi galeriju Kralj Čarls i kraljica Kamila Foto: Chris Jackson / Getty images / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Susret koji je odredio njihove živote

Kamila i tadašnji princ Čarls upoznali su se početkom sedamdesetih godina, prema najčešće navođenim biografskim podacima na polo utakmici. Privukli su ih sličan smisao za humor, ljubav prema prirodi, konjima i životu izvan strogo propisanih pravila kraljevskog protokola.

Njihova prva veza, ipak, nije potrajala. Čarls je otišao na službu u Kraljevsku mornaricu, dok je Kamila 1973. godine stupila u brak sa vojnim oficirom Endruom Parkerom Boulsom. Sa njim je dobila dvoje dece, sina Toma i ćerku Lauru.

Endru Parker Bouls Foto: Profimedia

Čarls je nekoliko godina kasnije započeo vezu sa mladom Dajanom Spenser, kojom se venčao 1981. godine. Njihovo glamurozno venčanje predstavljeno je javnosti kao početak kraljevske bajke, a u braku su dobili sinove Vilijama i Harija.

Iza savršene slike, međutim, odnos se postepeno raspadao. Čarls i Kamila ponovo su se zbližili, a njihova veza sredinom osamdesetih prerasla je u aferu dok su oboje još bili u braku. Zbog toga njihova priča nije bila samo romansa dvoje ljudi koji su se pronašli u pogrešno vreme – iza nje su ostali razoreni brakovi i bol koju je Dajana kasnije otvoreno opisivala.

Dajana je javno govorila o trećoj osobi u braku

Pogldajte u galeriji fotografije sa venčanja kralja Čarlsa i princeze Dajane:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

Sumnje koje su godinama pratile kraljevski par postale su javna tema početkom devedesetih. Objavljeni su detalji intimnih razgovora Čarlsa i Kamile, dok je Dajana u čuvenom televizijskom intervjuu poručila da ih je u braku bilo troje.

Javnost, koja je Dajanu već doživljavala kao voljenu i povređenu princezu, najveći deo besa usmerila je ka Kamili. Britanski mediji prikazivali su je kao ženu koja je razorila kraljevski brak, a nakon Dajanine pogibije 1997. godine neprijateljstvo prema njoj postalo je još snažnije.

Rojters je godinama kasnije njen tadašnji položaj opisao kao period u kojem je bila predstavljana kao „najomraženija žena u Britaniji“. Mnogi su verovali da Čarls nikada neće moći da se oženi njome, a još manje da će ona jednoga dana poneti kraljevsku krunu.

Foto: Profimedia

Kamila i Endru razveli su se 1995. godine, dok je razvod Čarlsa i Dajane okončan u avgustu 1996. Njihova veza više nije bila tajna, ali su Čarls i Kamila morali veoma pažljivo da pripremaju prvo zajedničko pojavljivanje pred javnošću.

Godinama su čekali da zajedno izađu pred javnost

Kao par su se prvi put zvanično pojavili 1999. godine, na proslavi u londonskom hotelu Ric. Taj izlazak nije bio slučajan – predstavljao je početak dugog procesa tokom kojeg je javnost trebalo postepeno da prihvati Kamilu kao stalnu Čarlsovu partnerku.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Umesto da pokušava da preuzme ulogu koju je nekada imala Dajana, Kamila je ostala znatno povučenija. Vremenom je preuzimala sve više službenih obaveza, podržavala Čarlsa i posvetila se humanitarnom radu, posebno pitanjima pismenosti, osteoporoze, pomoći žrtvama porodičnog i seksualnog nasilja i dobrobiti životinja.

Takav pristup nije izbrisao prošlost, niti je Kamila ikada dostigla Dajaninu popularnost, ali je godinama menjao način na koji je deo javnosti doživljava. Od osobe koju su mnogi posmatrali isključivo kao ljubavnicu budućeg kralja postala je pouzdana članica kraljevske porodice.

Kraljica Kamila i kralj Čarls sa psom Moli Foto: Printscreen/Instagram/TheRoyalFamily

Venčali su se posle više od tri decenije poznanstva

Čarls i Kamila venčali su se 9. aprila 2005. godine u Vindzoru. Građanska ceremonija održana je u gradskoj većnici, nakon čega je u kapeli Svetog Đorđa organizovana služba molitve i blagoslova kojoj je prisustvovala i kraljica Elizabeta II.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije sa venčanja:

1/5 Vidi galeriju Čarls i Kamila venčali su se 9. aprila 2005. godine u Vindzoru. Foto: PA / PA Images / Profimedia, PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Venčanje je bilo znatno skromnije od Čarlsovog prvog braka, ali je predstavljalo javnu potvrdu veze koju su dugo morali da kriju. Kamila je nakon udaje nosila titulu vojvotkinje od Kornvola, izbegavajući titulu princeze od Velsa, koja je u svesti javnosti ostala neraskidivo povezana sa Dajanom.

Jedan od presudnih trenutaka za njen budući položaj dogodio se 2022. godine. Kraljica Elizabeta II tada je javno saopštila da je njena iskrena želja da Kamila, kada Čarls stupi na presto, bude poznata kao kraljica supruga. Time je višedecenijska nedoumica o Kamilinom mestu u monarhiji praktično završena.

Čarls je javno nazvao svojom najvećom podrškom

Kraljica Kamila Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia

Nakon smrti kraljice Elizabete II, 8. septembra 2022. godine, Čarls je postao kralj, a Kamila kraljica supruga. U prvom obraćanju naciji zahvalio joj je za godine odane javne službe i nazvao je svojom voljenom suprugom, na čiju se podršku oslanja.

Oboje su krunisani 6. maja 2023. godine u Vestminsterskoj opatiji, kada je u zvaničnim dokumentima i javnim objavama počeo da se koristi jednostavniji naziv – kraljica Kamila.

Video: Kralj Čarls dao 600.000 funti za obnovu Hilandara