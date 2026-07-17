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Besni muškarac upao je na set NBC emisije "Today" u četvrtak i nasrnuo na voditeljaKrejga Melvina, kome je uputio i rasističke uvrede. Zastrašujuća scena odigrala se oko devet ujutro, kada je Endru Trulav (41) upao u nedozvoljeno područje u predvorju blizu Studija 1A u Rockefeller Plazi.

Muškarac je zahtevao susret s Alom Rokerom, voditeljem vremenske prognoze, ali se umesto toga suočio s Melvinom. Voditelja je nazvao pogrdnom rečju, prema izvorima iz policije, prenosi New York Post. Melvin je upozorio obezbeđenje pre nego što je Trulava priveo pripadnik njujorške policije, koji je radio kao čuvar u zgradi. Niko nije povređen tokom incidenta.

Trulav je optužen za provalu, pretnju, neovlašćeni ulazak na tuđi posed, zločine iz mržnje i uznemiravanje.

"'Today' u potpunosti sarađuje s policijom dok istražuju slučaj. NBC i Today izuzetno ozbiljno shvataju bezbednost naših zaposlenih, talenata, osoblja i gostiju. Pregledamo incident i naše bezbednosne protokole i ostajemo predani pružanju bezbednog okruženja za sve koji rade u našim studijima i posećuju ih", naveli su iz emisije "Today".

Muškarac nije ušao u prostor za snimanje, već je došao do stepeništa unutar studija, gde se sukob i odigrao.

Foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Bezbednosni propust izazvao je neprijatnost među osobljem emisije, posebno nakon što je voditeljka Savana Gatri proživela noćnu moru otmice svoje majke Nensi. "Već su bili na ivici zbog Savane", rekao je izvor za Page Six i dodao da je incident bio "jeziv i prokleto lud".

"Mogao je da izbode Krejga. Mogao je da postavi bombu", naveo je izvor.

Nakon incidenta NBC je otpustio radnika obezbeđenja koji je navodno dozvolio Trulavu da uđe u studio. Izvori su rekli da snimak nadzorne kamere prikazuje dva radnika obezbeđenja na dužnosti u trenutku kada se napad dogodio. Na snimku se navodno može videti kako se jedan radnik obezbeđenja udaljava, dok drugi promašuje uljeza. Nije poznato koji od radnika obezbeđenja je izgubio posao, ali izvori za Page Six kažu da je osoblje bilo tužno kada je saznalo za otkaz jer im je svima bio drag.

Trulavu ovo nije prvo krivično delo. Izvori navode da ima osam nezapečaćenih hapšenja u gradu, a navodno je na uslovnoj slobodi od 18. juna zbog trenutno nepoznatog prekršaja. U januaru je navodno napao zaposlenog u svojoj rezidenciji, nakon čega je optužen za napad drugog stepena.

Krejg Melvin se oglasio na Instagramu nakon incidenta. "Zdravo svima. Toliko vas mi se javilo u poslednjih nekoliko sati. Sasvim sam dobro. Hvala vam što ste se javili", poručio je on, prenosi Jutarnji.hr.

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