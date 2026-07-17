Ulični pevač Huan iz Meksika koji glasom podseća na Šakiru

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Dok Šakira puni stadione i nastupa na najvećim svetskim događajima, na društvenim mrežama pojavio se muškarac čiji je glas mnoge naveo da se zapitaju da li slušaju upravo kolumbijsku zvezdu.

Snimak uličnog pevača, koji je na internetu predstavljen kao Huan iz Meksika, postao je viralan zahvaljujući neobičnoj boji glasa i načinu pevanja koji neodoljivo podsećaju na Šakiru. Njegova interpretacija izazvala je nevericu, a brojni korisnici priznali su da bi, kada bi zatvorili oči, teško mogli da razlikuju njegov glas od pevačicinog.

Glas zbog kojeg su ljudi preslušavali snimak više puta

Huan na snimku nastupa bez velike scene, svetlosnih efekata i pratećih igrača. Ipak, čim je počeo da peva, pažnju je privukao karakterističnim izgovorom i vibratom po kojima je Šakira decenijama prepoznatljiva.

Posebno su iznenadili visoki tonovi, ali i način na koji menja boju glasa tokom pesme. Upravo zbog toga mnogi su snimak preslušavali više puta, pokušavajući da utvrde da li je reč o imitaciji, obradi glasa ili zaista nesvakidašnjem vokalnom talentu.

Prema objavama koje su proširile video, muškarac nastupa kao ulični pevač, a iznenadna popularnost donela mu je publiku daleko veću od one koju je do tada sretao na svojim nastupima.

„Zvuči više kao Šakira od nje same“

Komentari ispod snimka brzo su postali gotovo jednako zabavni kao i samo izvođenje. Dok su jedni hvalili njegov talenat, drugi su se šalili na račun stihova jednog od najvećih Šakirinih hitova.

„On zvuči više kao Šakira od nje same“, „Ni Huanovi kukovi ne lažu“ i „Mogao bi da joj bude prateći vokal“, samo su neke od reakcija korisnika društvenih mreža.

Video: Šakira