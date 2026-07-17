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Gotovo tri decenije nakon što je njeno ime postalo sinonim za jedan od najvećih političkih skandala u Sjedinjenim Američkim Državama, Monika Levinski više ne dozvoljava da je javnost posmatra samo kroz odnos sa nekadašnjim predsednikom Bilom Klintonom.

Nekadašnja pripravnica u Beloj kući danas je aktivistkinja, producentkinja i voditeljka podkasta, koja otvoreno govori o javnom ponižavanju, mentalnom zdravlju i posledicama života pod pritiskom medija. Na njenom Instagram profilu predstavljena je kao aktivistkinja protiv vršnjačkog i internet nasilja, kao i autorka podkasta „Reclaiming with Monica Lewinsky“.

Pogledajte u galeriji kako danas izgleda:

1/4 Vidi galeriju Monika Levinski u crvenoj cvetnoj haljini na filmskoj premijeri Foto: Sadou Faye / Faye Sadou / Avalon / Profimedia, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia, Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Levinski se sve češće pojavljuje i na javnim događajima, a jedan od poslednjih izlazaka ponovo je privukao pažnju zbog njenog izgleda. U crvenoj haljini sa cvetnim detaljima pojavila se na premijeri Diznijevog filma „Naslednici: Wicked Wonderland“, čija je premijera zakazana za 16. jul 2026. godine.

Danas ima 52 godine i ne beži od prošlosti

Monika Levinski rođena je 23. jula 1973. godine, pa trenutno ima 52 godine. Umesto da pokušava da izbriše najteži period života, poslednjih godina govori o njemu iz potpuno drugačije pozicije – kao žena koja je uspela da povrati kontrolu nad sopstvenom pričom.

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

U javnim nastupima često ističe koliko su godine podsmeha i osude uticale na njeno samopouzdanje, karijeru i mentalno zdravlje. Svoje iskustvo pretvorila je u aktivizam, posebno usmeren na žrtve internet nasilja i javnog ponižavanja.

Od 2014. godine intenzivnije se bavi borbom protiv sajber nasilja, a kasnije je učestvovala i u produkciji serije „Impeachment: American Crime Story“, koja je skandal prikazala i iz njene perspektive.

U Belu kuću stigla kao 21-godišnja pripravnica

Monika Levinski Foto: RHONA WISE / AFP / Profimedia

Levinski je u Belu kuću došla 1995. godine kao mlada pripravnica. U tom periodu započela je odnos sa tadašnjim predsednikom SAD Bilom Klintonom, koji je trajao od 1995. do 1997. godine.

Njeni nadređeni su je 1996. premestili u Pentagon, jer su smatrali da previše vremena provodi u blizini predsednika. Tamo se zbližila sa službenicom Lindom Trip, kojoj je poveravala detalje odnosa sa Klintonom.

Pogledajte u galeriji footgrafije iz tog perioda:

1/6 Vidi galeriju Afera Monike Levinski i Bila Klintona Foto: Ron Sachs / Zuma Press / Profimedia, RHONA WISE / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Trip je njihove telefonske razgovore tajno snimala, a snimci su kasnije dospeli do istražitelja i odigrali važnu ulogu u aferi koja je početkom 1998. potresla američku javnost.

Klintona je Predstavnički dom krajem 1998. opozvao zbog krivokletstva i ometanja pravde, ali ga je Senat naredne godine oslobodio optužbi, pa je ostao na predsedničkoj funkciji do isteka mandata.

Video: Uspeo je da ućutka Bila Klintona