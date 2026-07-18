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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Anastasija Cilimpiu kao Kosem Foto: Promo

Sadržaj druge epizode

Anastasija je posle rastanka sa Aleksandrom odvedena u veličanstvenu palatu Topkapi, gde se prvi put suočava sa surovom stvarnošću života u haremu. Odbija da prihvati da je postala robinja i uporno traži priliku da pobegne, nadajući se da će se vratiti porodici na Tinos. Njena buntovna priroda odmah privlači pažnju dvorskih žena, dok Safije sultanija, koja i dalje čvrstom rukom upravlja haremom, u njoj prepoznaje devojku koja bi mogla da postane važno oružje u njenim političkim planovima.

U međuvremenu, mladi sultan Ahmed I tek započinje svoju vladavinu i pokušava da učvrsti autoritet na prestolu. Do njega stižu glasine da njegov otac, sultan Mehmed III, možda nije preminuo prirodnom smrću. Ahmed zbog toga naređuje dvorskim lekarima da ispitaju okolnosti njegove smrti, što izaziva nemir među ljudima koji kriju tajne iz prethodne vladavine.

Ekin Koč kao sultan Ahmed I u seriji Sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Dok pokušava da pronađe izlaz iz palate, Anastasija slučajno nailazi na mladog Ahmeda. Ne znajući da razgovara sa sultanom, obraća mu se bez straha i otvoreno pokazuje svoj prkos. Ahmed ostaje iznenađen njenom hrabrošću i neposrednošću, dok Anastasija ni ne sluti da je upoznala najmoćnijeg čoveka Osmanskog carstva. Njihov susret ostavlja snažan utisak na oboje i nagoveštava događaje koji će obeležiti njihove živote.

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