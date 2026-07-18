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Saša Milovanović, poznatiji kao Sale Veruda, legendarni vođa KUD Idijota, i njegova supruga Martina napadnuti su u noći između četvrtka i petka u Ulici Sergijevaca u Puli nakon što su grupu mladića upozorili da prestanu da razbacuju smeće i ambalažu, piše Istra24.

Milovanović, koji već godinama u toj ulici prodaje ploče i CD-ove, rekao je kako je oko ponoći primetio grupu mladića koja je šutirala kutije i ambalažu ispred prodavnice. Nakon što su ih on i supruga upozorili da prestanu, mladići su ga napali.

"To nije prvi put. Ja sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta video da prolaznici razbacuju uredno složenu ambalažu ispred prodavnica. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu", započeo je Sale.

Pretučen Sale Veruda iz Kud Idijota Foto: Printscreen/Youtube

Sukob zbog uličnog nereda

"Sinoć sam video sličnu situaciju. Oko ponoći ispred lokalnog marketa, gde ima najviše ambalaže, prošla je jedna grupa iz smera Foruma i sve su išutirali. Martina je u tom trenutku išla do Old City bara i iz daljine ih upozorila da prestanu. Kakvo je to ponašanje, dođeš u tuđu zemlju na odmor i onda rasturaš po putu. Na to sam i ja prišao i rekao: ima da stanu ili da zovem policiju", kazao je Veruda.

"Stvarno nisam očekivao takvu njihovu reakciju. Napali su me nogama, rukama, pun sam modrica i ogrebotina, otečen mi je zglob, majica pocepana... Baš sam ružno izgledao kad je došla policija. Divljaci su otišli, a onda su se dvojica vratila i napala mene i Martinu dok smo sedeli na klupicama. Počeli su da nas mlate, branili smo se kako smo znali i umeli, ali onda su izašle komšije i dale se u poteru za napadačima. Možda se radi o Englezima koji su bili frustrirani gubitkom utakmice", rekao je Sale za Istru24.

"Ne mogu da verujem da se tako nešto dešava usred Pule. Pet-šest likova, za glavu većih od mene, koji napadnu jednu ženu. To mi je neshvatljivo. Policija je napravila zapisnik, nadam se da će ih detektovati", kazao je Sale.

KUD idijoti Foto: Printscreen/ Youtube

Dodao je kako nije zatražio lekarsku pomoć i da se nada da će policija identifikovati počinioce, istakavši da je Ulica Sergijevaca pokrivena videonadzorom. Iz Policijske uprave istarske potvrdili su da je 17. jula oko jedan sat nekoliko muškaraca napalo šezdesettrogodišnjaka nakon što ih je upozorio na neprimereno ponašanje. Kada je četrdesetdvogodišnjakinja pokušala da stane između njih kako bi ga odbranila, napali su i nju. Policija sprovodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniocima, piše Istra24.

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