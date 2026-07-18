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Muškarac (63) u sredu se automobilom zabio u ulazna vrata imanja u vlasništvu Bijonse i Džej-Zija u Ist Hemptonu. Prema informacijama policije, vozač je delovao dezorijentisano i nije se zaustavio pred zatvorenom kapijom, nego je velikom brzinom nastavio da vozi prilaznim putem. Muškarac je uhapšen i prevezen u bolnicu, a policija ga tereti za neovlašćeni ulazak na posed i nanošenje štete.

Istraga u toku

Detektivka Dženifer Dan potvrdila je za Page Six da šezdesettrogodišnjak iz Bronksa nema krivični dosije. Objasnila je da je na mestu događaja, kao i nakon hapšenja, delovao zbunjeno.

"Nije izrekao nikakve pretnje niti je spominjao imena stanara. Moguće je da je sasvim slučajno odabrao baš tu kuću ako je u tom trenutku imao zdravstvenih problema", izjavila je Dan.

Pogledajte fotografije Bijonse i Džej Zija:

1/5 Vidi galeriju Bijonse i Džej Zi na trci Formule 1 Foto: John Lamparski / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Graythen / Getty images / Profimedia, Alex Bierens de Haan / Getty images / Profimedia

Istraga je otkrila da se muškarac pre incidenta zaustavio kod druge kuće u istoj ulici. Tamo je razgovarao sa vlasnikom i raspitivao se za ženu određenog imena. Kada mu je rečeno da ona tamo ne stanuje, produžio je dalje. Vlasnik te kuće takođe je policiji potvrdio da je muškarac izgledao zbunjeno.

Detektivka Dan dodaje da se okolnosti još uvek istražuju. U automobilu nisu pronađeni ni oružje ni preteće poruke. Budući da nije bilo direktnih pretnji niti spominjanja vlasnika imanja, policija zasad nije sigurna da li je vozač uopšte znao čija je to kuća.

Imanje od 26 miliona dolara

Predstavnici Džej-Zija i Bijonse nisu odgovorili na upite za komentar o incidentu. Vest je prvi objavio lokalni list East Hampton Star. Slavni par kupio je imanje sa sedam spavaćih soba 2017. godine za 26 miliona dolara.

Incident se dogodio nedugo nakon što je Džej-Z proteklog vikenda završio trodnevnu seriju koncerata na stadionu Yankee. Poslednje veče obeležila su kašnjenja od nekoliko sati jer su obožavaoci probili sigurnosne ograde. Uprkos problemima, na koncertu su kao gosti nastupili Bijonse, njihova kći Blu Ajvi, Ališa Kiz, Rijana, Eminem i Tejana Tejlor.

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