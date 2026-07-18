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Poznati voditelj Darko Gunjić Gunja preminuo je u Banjaluci u pedeset sedmoj godini. Odlazak jednog od najprepoznatljivijih i najomiljenijih glasova banjalučkog Big radija duboko je potresao javnost. Svojom harizmatičnom ličnošću, specifičnom bojom glasa i originalnim nastupom obeležio je radijski etar i postao neizostavan deo svakodnevice mnogobrojnih generacija koje su sazrevale prateći njegove emisije, prenosi Buka.

Radijski projekti koji su obeležili epohu

Domaća publika najviše će ga pamtiti po stvaranju i vođenju izuzetno slušanih emisija koje su predstavljale kultna mesta za zabavu i druženje u to vreme. Projekti koji su ostali trajno urezani u sećanje slušalaca su: "Balkan ekspres", "BlaBlaonica", kao i legendarna kontakt-emisija "Spajalica". Ovi formati nisu predstavljali obične radijske emisije, već su služili kao glavna platforma za međusobnu komunikaciju, druženje i zbližavanje ljudi.

Zahvaljujući svojoj spontanosti, britkom humoru i inovativnim metodama u interakciji sa slušaocima, Gunjić se opravdano smatra jednim od utemeljivača modernog i šarmantnog radijskog izraza na celom regionalnom prostoru.

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