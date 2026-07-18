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Netflix je za startap veštačke inteligencije koji je osnovao Ben Aflek platio 587 miliona dolara, pokazuje dokumentacija predata američkoj Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC). Iako se naziv kompanije u dokumentima ne navodi izričito, reč je o InterPositive, čije je preuzimanje Netfliks objavio početkom marta.

Vrednost akvizicije otkrivena je u Netfliksovom tromesečnom finansijskom izveštaju predatom američkoj Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC). U njemu piše da je u martu 2026. godine završena kupovina kompanije vredna oko 587 miliona dolara, koja je u celosti plaćena u gotovini.

Pogledajte u galeriji fotografije Bena Afleka:

1/4 Vidi galeriju Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Aflek osnovao kompaniju 2022. godine

Ben Aflek osnovao je InterPositive 2022. godine u Los Anđelesu zajedno sa timom od 16 inženjera, istraživača i kreativaca. Nakon objave preuzimanja rekao je da "ne može biti srećniji" zbog dogovora sa Netfliksom. Bloomberg je ranije objavio, pozivajući se na neimenovani izvor, da bi Aflek i njegovi investitori od posla mogli da zarade i do 600 miliona dolara, pod uslovom da budu ostvareni unapred definisani poslovni ciljevi.

Alat za filmsku produkciju, a ne stvaranje sadržaja ni iz čega

Aflek je ranije objasnio da InterPositive nije zamišljen kao alat koji generiše sadržaj na osnovu tekstualnih naredbi, nego kao sistem koji filmskim stvaraocima pomaže tokom postprodukcije koristeći materijal koji su sami snimili.

"Model gradite na sopstvenom materijalu. U osnovi prvo morate da snimite svoj film, a tek potom, uz pomoć veštačke inteligencije, izgradite model zasnovan na tom filmu", rekao je u videu koji je Netfliks objavio ovog proleća.

Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Prema njegovim rečima, tehnologija može da ukloni sajle iz kaskaderskih scena, prilagodi kadar, rekonstruiše propuštene snimke, doradi rasvetu ili poboljša pozadinu. Smatra da bi takvi alati autorima mogli da olakšaju tehnički deo posla i ostave više prostora za kreativni rad. Istakao je i da je cilj projekta "sačuvati ono što pripovedanje priča čini ljudskim" te da sa Netfliksom deli odgovoran pristup razvoju i primeni veštačke inteligencije u filmskoj industriji.

Ponovo sarađivao sa Metom Dejmonom

Ranije ove godine Aflek je glumio i producirao Netfliksov kriminalistički triler The Rip, u kojem je ponovo sarađivao sa dugogodišnjim prijateljem Metom Dejmonom. Film u režiji Džoa Karnahana prati policajce iz Majamija koji zaplene milione dolara.

Ben Aflek, Met Dejmon Foto: FlixPix / Alamy / Profimedia

Aflek i Dejmon proslavili su se filmom Good Will Hunting iz 1997. godine, za koji su osvojili Oskara za najbolji originalni scenario. Aflek je kasnije osvojio još jednog Oskara, i to za najbolji film jako producent Argo iz 2012. godine.

Pogledajte video: Svađa Džej Lo i Bena Afleka