Slavni glumac sa ženom i ćerkama već 20 godina drži strogo pravilo: "O tome nema pregovora"
Uloge muškaraca koji po svaku cenu žele da se vrate kući postale su zaštitni znak Meta Dejmona, od "Spasavanja redova Rajana" i "Interstelara" do najnovijeg filma Kristofera Nolana "Odiseja". Ta filmska tema nije slučajna, s obzirom na pravila koja glumac decenijama primenjuje u sopstvenoj porodici.
Nakon što su završene obaveze oko promocije filma "Odiseja", pedesetpetogodišnji glumac vratio se onome što smatra najvažnijim: porodičnom ritualu kojeg se sa suprugom i ćerkama pridržava svake večeri.
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Porodična večera kao pravilo
U razgovoru za časopis People otkrio je pravilo kojeg se drži već 20 godina braka.
"Svake večeri imamo zajedničku porodičnu večeru. O tome nema pregovora, tako je oduvek", rekao je Dejmon.
Dejmon i supruga Lusijana venčali su se 2005. godine i imaju tri ćerke: Izabelu (20), Điju (17) i Stelu (15). Glumac je prihvatio i Lusijaninu ćerku iz prethodne veze, Aleksiju, koja danas ima 27 godina. Par se upoznao 2002. godine u jednom baru u Majamiju.
Glumac je priznao da rutina ponekad može postati sama sebi svrha.
"Jedna od ćerki nam je rekla: 'Pa, na sinoćnoj večeri nismo uopšte razgovarale'. Shvatili smo da je u pravu. Ponekad sednete za sto i upadnete u rutinu pa zaboravite zašto ste je uopšte uveli. Svi se trudimo da radimo na toj svesnosti o zajedničkim trenucima," objasnio je.
Njegovu posvećenost porodici potvrđuje i tetovaža na desnoj ruci sa imenima sve četiri ćerke.
(Kurir.rs/Index)
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