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Uloge muškaraca koji po svaku cenu žele da se vrate kući postale su zaštitni znak Meta Dejmona, od "Spasavanja redova Rajana" i "Interstelara" do najnovijeg filma Kristofera Nolana "Odiseja". Ta filmska tema nije slučajna, s obzirom na pravila koja glumac decenijama primenjuje u sopstvenoj porodici.

Nakon što su završene obaveze oko promocije filma "Odiseja", pedesetpetogodišnji glumac vratio se onome što smatra najvažnijim: porodičnom ritualu kojeg se sa suprugom i ćerkama pridržava svake večeri.

Pogledajte fotografije Meta Dejmona:

1/5 Vidi galeriju Met Dejmon Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Profimedia

Porodična večera kao pravilo

U razgovoru za časopis People otkrio je pravilo kojeg se drži već 20 godina braka.

"Svake večeri imamo zajedničku porodičnu večeru. O tome nema pregovora, tako je oduvek", rekao je Dejmon.

Dejmon i supruga Lusijana venčali su se 2005. godine i imaju tri ćerke: Izabelu (20), Điju (17) i Stelu (15). Glumac je prihvatio i Lusijaninu ćerku iz prethodne veze, Aleksiju, koja danas ima 27 godina. Par se upoznao 2002. godine u jednom baru u Majamiju.

Met Dejmon sa ćerkama Foto: Backgrid/Mega / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumac je priznao da rutina ponekad može postati sama sebi svrha.

"Jedna od ćerki nam je rekla: 'Pa, na sinoćnoj večeri nismo uopšte razgovarale'. Shvatili smo da je u pravu. Ponekad sednete za sto i upadnete u rutinu pa zaboravite zašto ste je uopšte uveli. Svi se trudimo da radimo na toj svesnosti o zajedničkim trenucima," objasnio je.

Njegovu posvećenost porodici potvrđuje i tetovaža na desnoj ruci sa imenima sve četiri ćerke.

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