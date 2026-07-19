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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Anastasija Cilimpiu i Ekin Koč kao Kosem i sultan Ahmed I Foto: Promo

Sadržaj druge epizode

U haremu sultanijaSafije nastavlja da učvršćuje svoj uticaj, pažljivo prateći svaki Ahmedov potez i pokušavajući da zadrži kontrolu nad državom preko mladog sultana. Istovremeno, Anastasija upoznaje pravila života u haremu, kao i devojke koje će joj postati saveznice ili protivnice u borbi za opstanak. Iako je okružena nepoznatim ljudima i luksuzom palate, ona ne odustaje od namere da pobegne iz Topkapi palate i pronađe put do slobode.

Dok pokušava da se snađe u novom okruženju, Anastasija otkriva da je mladić koji joj se predstavio kao Bahti zapravo sultan Ahmed. Ovo saznanje menja njen pogled na događaje u palati, ali ne umanjuje njenu želju da pronađe put do slobode. Iako sada zna da je razgovarala sa vladarem Osmanskog carstva, njena buntovna priroda ne nestaje i ona i dalje odbija da prihvati život u haremu. Ahmed ostaje pod snažnim utiskom njene hrabrosti i iskrenosti, dok se između njih razvija odnos koji će promeniti njihove živote.

Hulja Avšar kao sultanija Safije Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

U međuvremenu, sultanija Halime strahuje za sudbinu svog sina Mustafe. Svesna običaja koji vladaju u dinastiji i opasnosti koja preti princu, odlučuje da ga tajno odvede iz palate. Njeni postupci izazivaju nemir na dvoru i dodatno produbljuju borbu za moć među članovima osmanske porodice.

Sultanija Safije sultanija želi da zaštiti svoj položaj i pronalazi načine da zadrži kontrolu nad događajima u palati. Anastasija, koja se i dalje nada povratku kući, sve više shvata da je uvučena u svet intriga, gde su ljubav, ambicija i borba za opstanak neraskidivo povezani.

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