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Hrvatski glumacMarko Cindrić upozorio je na svojim društvenim mrežama na opasnost od zaraze u plićaku bakterijskom infekcijom kože koja se naziva impetigo. Cindrić, njegov dvogodišnji sin Marli i njegov otac zarazili su se impetigom, zbog čega je glumac skrenuo pažnju na ovaj problem, piše Slobodna Dalmacija.

Objavu prenosimo u celosti:

„Ljudi, ako vam deca imaju ogrebotine, kraste, ubode, rane... pripazite kada idete s njima na kupanje u more. Ove godine je ozbiljna situacija sa impetigom u plićaku.

Marlija i mene je baš namučilo, a mog oca je stvarno teško pogodilo. Marli se tek uz antibiotik izvukao. Ja, pošto treniram, očigledno sam negde napravio neku ogrebotinu ili nešto slično i i mene je zahvatilo. Takođe sam završio na antibioticima i imam rupu od 2 centimetra na desnom kvadricepsu. Uopšte nije bezopasna bakterija. Jede meso.

Do ovog leta nikada nisam čuo za impetigo. Reč je o sledećem:

Impetigo je površinska bakterijska infekcija kože koju najčešće izazivaju bakterije Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) i Streptococcus pyogenes (beta-hemolitički streptokok grupe A). Infekcija zahvata površinske slojeve kože i veoma je zarazna, pa se lako prenosi među članovima porodice, decom u vrtićima i školama, kao i tokom bliskog kontakta.

Najčešće se javlja tokom toplijih meseci, jer toplota, vlaga, znojenje i češći boravak u grupama pogoduju razmnožavanju bakterija i njihovom širenju. Male ogrebotine, ubodi komaraca, oguljena kolena ili kožne bolesti poput atopijskog dermatitisa dodatno povećavaju rizik od razvoja infekcije.“

Mnogi ljudi su reagovali na objavu i komentarisali je, a na pitanje „Gde si bio na moru?“, Cindrić je odgovorio: „Pag, ali nekoliko prijatelja se i sa Raba vratilo sa istim problemom.“

(Kurir.rs/ jutarnji list)

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