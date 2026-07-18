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Met Dejmon, koji u filmu "Odiseja" igra samog Odiseja, kralja Itake koji nakon Trojanskog rata pokušava da se vrati kući, smatra da je njegov dugogodišnji brak sa Lusijanom Baroso temelj na kojem počiva svaki deo njegovog života. Glumac, koji je u braku već 21 godinu, opisao je njihovu vezu kao „najbolju stvar“ koja mu se dogodila i oslonac koji mu omogućava stabilnost u karijeri.

„Naš odnos ispunjen je ljubavlju, poštovanjem i poverenjem“, izjavio je Dejmon nedavno za časopis People o braku sa Lusijanom Baroso, sa kojom se venčao 2005. godine. „Izgrađen je na veoma čvrstim temeljima. Oboje i dalje rastemo i razvijamo se kao ljudi, a taj temelj nam znači sve.“

Za njihov brak dodao je:

„To je najbolja stvar u mom životu.“

Met Dejmon sa suprugom i ćerkom Izabelom na premijeri filma Odiseja u Njujorku:

1/5 Vidi galeriju Met Dejmon sa suprugom i ćerkom Izabelom na premijeri filma Odiseja u Njujorku Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Od Majamija do zajedničke produkcije

Dejmonova veza sa Baroso počela je 2002. godine, nakon što su se upoznali u Majamiju, dok je glumac snimao film „Zalepljeni zajedno“ (Stuck on You), piše Entertainment Weekly. Venčali su se nekoliko godina kasnije i dobili tri ćerke: Izabelu (20), Điju (17) i Stelu (15). Dejmon je ujedno i očuh 27-godišnjoj Aleksiji, ćerki koju Baroso ima iz prethodne veze.

Otkako su zajedno, Met i Lusijana spojili su privatni i poslovni život. Ona je partner u produkcijskoj kući Artists Equity, koju vode Dejmon i Ben Aflek, a producirala je nekoliko njihovih novijih filmova. Među njima su Dejmonov „The Instigators“, Aflekov predstojeći film „Animals“, kao i Netfliksov „The Rip“, u kojem glume obojica prijatelja.

„Ona je deo svega toga otkako je poznajem“, rekao je Dejmon. „Čita sve na čemu radim i gleda radne verzije filmova. Na njene komentare oslanjam se već 23 godine.“

Met Dejmon Foto: Profimedia

Saradnja supruge i najboljeg prijatelja

Govoreći o njenoj saradnji sa Benom Aflekom, glumac je rekao da mu je drago što dvoje ljudi koje voli dele i posebnu poslovnu povezanost.

„Dok sam ja radio na ‘Odiseji’, ona je producirala film ‘Animals’, koji je režirao Ben“, objasnio je Dejmon. „Oni imaju svoj poslovni život, kao i kreativan i profesionalan odnos. Svi u kompaniji sarađujemo, a njih dvoje su otišli i snimili taj film dok sam ja bio odsutan. Lepo je to videti.“

Ko je bio zgodniji u „Dobrom Vilu Hantingu“?

Dejmon je ispričao i kako je tek posle nekoliko godina veze saznao da je Baroso zapravo bila zaljubljena u Bena Afleka pre nego što su se upoznali.

Met Dejmon sa suprugom Lusijanom Baroso Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

„Upoznao sam njenu najbolju drugaricu iz srednje škole i saznao da su zajedno gledale ‘Dobrog Vila Hantinga’. Njena drugarica je mislila da sam ja zgodan, a Lusijana je mislila da je Ben zgodniji“, ispričao je Dejmon u januaru Hovardu Sternu. „Priznala mi je to. Pitao sam je: ‘Znači, izabrala si pogrešnog?!’ To mi je rekla pre 23 godine.“

Iako Dejmon već dugo govori da je odmah znao da je Baroso „ona prava“ čim ju je ugledao, ona se tog trenutka seća nešto drugačije. U intervjuu za Vog Australija (Vogue Australia) 2018. godine ponudila je svoju verziju priče.

„Met to opisuje kao da me je ugledao na drugom kraju prostorije i da su reflektori obasjali baš mene. A ja mu kažem: ‘Pa bili smo u noćnom klubu, svetla su bila svuda!’“

(Kurir.rs/ Index)

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