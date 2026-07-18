Slušaj vest

Nakon premijere svog novog filma „Odiseja“, reditelj Kristofer Nolan najavio je dužu pauzu od snimanja, pa će publika na njegov sledeći projekat morati da sačeka nekoliko godina.

Gostujući u emisiji „Today", Nolan je potvrdio da će proći najmanje tri godine do njegovog narednog filma.

„O, najmanje toliko“, rekao je, prenosi Entertainment Weekly.

Time nastavlja ritam koji je uspostavio poslednjih godina. Dunkirk je objavio 2017. godine, tri godine nakon Interstellar i tri godine pre Teneta, dok je Oskarom nagrađeni Oppenheimer u bioskope stigao 2023. godine. Na početku karijere filmove je uglavnom objavljivao svake godine ili svake druge godine.

Tom Holand, Kristofer Nolan i Met Dejmon Foto: Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zahtevno snimanje Homerovog epa

Adaptacija Homerovog epa bila je izuzetno iscrpljujuća za Nolana, koji je na filmu radio kao reditelj, producent i scenarista.

„Definitivno sam iscrpeo i sebe i sve ostale do krajnjih granica“, izjavio je. „Ali to je ‘Odiseja’, naravno da mora da bude teško. Da snimanje ‘Odiseje’ nije bilo naporno, značilo bi da nismo dobro obavili posao.“

Upozorenje glavnom glumcu

Nolan kaže da je bio svestan izazova i da je na to unapred upozorio glavnog glumca Meta Dejmona.

„Čini mi se da nije u potpunosti shvatio o čemu govorim dok se nismo ukrcali na brod“, ispričao je reditelj. „Tek kada se nađeš na lokaciji i penješ kozjom stazom ka Kiklopovoj pećini, stvari postanu stvarne.“

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Tada je, prema Nolanovim rečima, i Dejmon shvatio da projekat „neće biti lak“.

U filmu glumi impresivna glumačka ekipa koju čine En Hatavej, Zendaja, Tom Holand, Trevis Skot, Robert Patinson i Lupita Njongo. Reč je o akcionoj drami koja je ujedno i prvi film u istoriji u potpunosti snimljen na 70-milimetarskoj IMAX filmskoj traci.

Dubina ženskih likova

En Hatavej je u razgovoru za Entertainment Weekly objasnila da je Nolan ženskim likovima u filmu dao posebnu dubinu. Ispričala je kako je na film reagovala njena prijateljica.

„Bila je veoma emotivna“, rekla je Hatavej. „Kada sam je pitala zašto, objasnila mi je: ‘Oduvek sam imala utisak da su žene u Odiseji krive za sve. U ovom filmu mi se dopalo što je svaka od vas dobila novu dimenziju. Osetila sam da se iza svake od vas krije mnogo veća priča.’“

„Odiseja“ se trenutno prikazuje u bioskopima.

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: