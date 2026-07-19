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Princ Hari nedavno je gostovao je u podkastu Joe Marler Will See You Now, a povod je bio obeležavanje godinu dana do početka Invictus Games-a u Birmingemu 2027. godine. Govorio je o deci, teškim danima i životu nakon odlaska iz kraljevske porodice. Takođe, prognozirao je šanse engleske fudbalske reprezentacije, ali i zbijao šale na račun sopstvene kose. Dobio je i "upitnik" u kojem je morao da navede svoje trenutno zanimanje. Dao je četiri odgovora i iznenadio mnoge.

Pogledajte u galeriji fotografije princa Harija:

Princ Hari stiže u sud u Londonu Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Tata sa punim radnim vremenom, veteran britanske vojske, princ Engleske", rekao je i dodao i da je osnivač Invictus Games-a. Na kraju se našalio sa voditeljem kako je verovatno najbolje da ga jednostavno zove "vojvoda". Hari i njegova supruga Megan Markl početkom 2020. godine šokirali su svet odlukom da se povlače iz kraljevskih dužnosti i sele u SAD. Godinama nisu u najboljim odnosima sa članovima kraljevske porodice, ali su zadržali svoje titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa.

(Kurir.rs/Story)

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Pogledajte video: Megan Markl igra pred porođaj

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Megan Markl igra pred porođaj Izvor: Instagram/meghan