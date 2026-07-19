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Sjaj turske šou-biznis scene i romantične priče glumačkih zvezda neretko maskiraju teške lične lomove koji decenijama golicaju maštu publike. Dramska umetnica Gokče Bahadir, proslavljena je kroz brojne televizijske projekte ali i novinske stupce zbog braka sa kolegom Alijem Sunalom, koji se raspao posle jedva dvanaest meseci zajedničkog života. Premda je tadašnji par objašnjavao da je razlog razlaza mimoilaženje u životnim ciljevima, potonje godine donele su uznemirujuće teorije o pozadini njihovog razlaza.

Venčanje i razvod

Nakon što je stekla naklonost gledalaca rolama u ostvarenjima "Kad lišće pada", "Osveta u štiklama" i "Prevara", popularna turska zvezda Gokče Bahadir uplovila je u bračnu luku sa muzičkim umetnikom Emirom Ersojem na samom početku 2022. godine.

Pogledajte fotografije Gokče Bahadir:

1/5 Vidi galeriju Gokče Bahadir Foto: Printscreen/Instagram/gokce.bhdr

Ipak, ova emotivna idila ponovo je pokrenula priče o njenom prvom bračnom izboru i glumcu Aliju Sunalu. Njihovo venčanje upriličeno je 2011. godine, ali krah je usledio već nakon jedne godine, kada su podneli papire za razvod.

"Venčali smo se iz velike ljubavi, ali odlučili smo da se raziđemo jer su nam se putevi razdvojili", izjavila je tada Bahadir.

Glasine o porodičnom skandalu

Uprkos zvaničnim rečima, u javnosti su dugo opstajale sumnje o stvarnim motivima prekida. Određeni turski portali i osobe iz okruženja glumice plasirali su informacije da je iza svega stajala šokantna porodična izdaja – tajna veza Gokče Bahadir sa ocem njenog muža (svekrom). Sudeći po tim glasinama, Ali Sunal je stavio tačku na zajednički život pošto je lično zatekao suprugu u naručju svog oca Kemala Sunala, čuvenog turskog glumca koji je ubrzo nakon toga preminuo.

Gokče Bahadir Foto: Printscreen/Instagram/gokce.bhdr

"Pokojni Kemal je bio veliki zavodnik. Njih dvoje su navodno započeli aferu samo nekoliko dana nakon što joj je postao svekar. Među njima je dugo postojala fatalna privlačnost, na koju nije uticala ni razlika od 30 godina", tvrdio je izvor blizak glumici.

Štampa u Turskoj je prenosila da je Ali Sunal u to vreme bio na putu, ali je rešio da iznenadi izabranicu i dođe kući pre predviđenog roka. Ispred porodičnog doma je primetio očevo vozilo, a prizor koji ga je sačekao u kući navodno ga je duboko potresao i primorao na hitan prekid braka. Akteri ove navodne afere nikada nisu javno potvrdili ove tvrdnje. Nakon ovog bolnog iskustva, Ali Sunal je mir pronašao pored Nazli Kurbanzade, sa kojom je u zajednici od 2018. godine i sa kojom danas ima dve ćerke.

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