Slušaj vest

Koncert portorikanskog pevača Bed Banija u Milanu prekinut je u subotu uveče nakon što je grad primorao 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su italijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos.

Nekoliko posetilaca koncerta pogođeno je u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu jedinicu. Pružena im je hitna medicinska pomoć. Nije odmah bilo poznato hoće li se koncert ponovo održati.

Evropska turneja

Bed Bani, koji je na evropskoj turneji do 22. jula, u februaru je bio glavna zvezda na poluvremenu Superboula sa svojim nastupom na španskom jeziku i sa regeton ritmovima. Tridesetdvogodišnji umetnik lansirao je regeton i latino trep na vrh globalne pop scene.

Njegov album Debi Tirar Mas Fotos snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog ostrva, koje je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898. godine, prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePop kulturaVideo bivšu taštu pa joj poleteo u zagrljaj: Njen kiseli osmeh sve objasnio, mreže gore od komentara (video)
Kendal Džener, Bed Bani, Met Gala 2026
Pop kulturaSvi su se pitali ko je izborani starac sede kose na Met Gali 2026: Niko nije ni slutio da se ispod maske krije poznati mladić
Bed Bani, Met Gala 2026
Pop kulturaSrpska glumica luduje na Dominikani, ispija šampanjac i zavodljivo igra: Providnom haljinom napravila dar-mar!
Olja Lević
Pop kultura500 ljudi "glumilo žbunje" na nastupu na Superboulu: Zaradili masne pare da budu trava oko Bed Banija
Bed Bani nastupa na poluvremenu Superboula LX uz poruku ljubavi i jedinstva

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor

03:58
Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija