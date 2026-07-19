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Koncert portorikanskog pevača Bed Banija u Milanu prekinut je u subotu uveče nakon što je grad primorao 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su italijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos.

Nekoliko posetilaca koncerta pogođeno je u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu jedinicu. Pružena im je hitna medicinska pomoć. Nije odmah bilo poznato hoće li se koncert ponovo održati.

Evropska turneja

Bed Bani, koji je na evropskoj turneji do 22. jula, u februaru je bio glavna zvezda na poluvremenu Superboula sa svojim nastupom na španskom jeziku i sa regeton ritmovima. Tridesetdvogodišnji umetnik lansirao je regeton i latino trep na vrh globalne pop scene.

Njegov album Debi Tirar Mas Fotos snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog ostrva, koje je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898. godine, prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.

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