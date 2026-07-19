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Članica grupe Spice Girls, Melani Čišomudala se za australijskog modela Krisa Dingvola na privatnoj ceremoniji održanoj u jednom engleskom selu. Za pedesetdvogodišnju pevačicu ovo je prvi brak, a na venčanju su se okupile gotovo sve njene koleginice iz grupe. Mel Si i Dingvol u vezi su od novembra 2023. godine.

Okupile se gotovo sve Spajsice

Prema pisanju britanskog The Sun, među prvim gostima stigla je Džeri Horner sa suprugom Kristijanom Hornerom, bivšim šefom tima Red Bull Racing u Formuli 1. Snimljeni su u automobilu na putu prema imanju The Country House Cumbria, na kojem je održana ceremonija. Luksuzno imanje u vlasništvu je pozorišnog glumca Bena Forstera, dugogodišnjeg prijatelja Mel Si. Upoznali su se 2013. godine, kada su zajedno nastupali u mjuziklu Jesus Christ Superstar.

Venčanicu dizajnirala Viktorija Bekam

Na venčanju su, prema pisanju stranih medija, bile Džeri Horner, Melani Braun i Ema Banton.Viktorija Bekam i njen suprug Dejvid nisu mogli da dođu jer su trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama zbog Svetskog prvenstva. Iako nije bila među gostima, Viktorija je ipak imala važnu ulogu u pripremama. Upravo je ona dizajnirala belu venčanicu otvorenih leđa koju je Mel Si nosila na ceremoniji.

Upoznali su se preko dejting aplikacije

Mel Si godinama je govorila da se nikada neće udati, ali se predomislila nakon što je upoznala australijskog partnera. Dingvol je model, glumac i scenarista u kasnim četrdesetim, a par se upoznao preko aplikacije za dejting. Na prvi sastanak otišli su u novembru 2023. godine.

"Niko to ne zna, ali zapravo smo se upoznali preko aplikacije Raya. Ne znam koliko smem da otkrijem, ali pre njega bila sam u vezi," rekla je Mel Si 2025. godine u podkastu Life Uncut.

Melani Čišom, Mel C Foto: Stills Press / Alamy / Profimedia

Pevačica je do 2022. godine bila u vezi sa producentom Džoom Maršalom, a nakon raskida mislila je da više nikada neće želeti da upoznaje nekog novog.

"Ali onda dođete do trenutka, obično tokom večeri sa prijateljicama, kada vam kažu: 'Moraš se vratiti u igru. Počni ponovo da izlaziš.' Tako sam na kraju napravila profil na Raji", ispričala je.

Prvi sastanak

Mel Si bila je u Londonu kada se preko aplikacije povezala sa Dingvolom, koji je tada boravio u Sidneju. Iako ih je delila velika udaljenost, znala je da uskoro putuje na DJ turneju po Australiji pa je odlučila da mu pruži šansu. Na dan njihovog prvog susreta sletela je u Sidnej oko sedam sati ujutru, a zatim je ceo dan provela ispunjavajući poslovne obaveze.

Uveče se ipak našla sa Dingvolom, koji je rezervisao sto u restoranu.

"Sto je bilo teško dobiti pa sam pomislila: 'Ne mogu sada da otkažem čoveku.' I od tada smo zajedno", rekla je Mel Si.

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