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Meti Hili i Gabrijat Behtel su se venčali. Frontmen grupe The 1975 i manekenka razmenili su zavete u subotu na ceremoniji u Kastiljo del Lagu, bivšem losanđeleskom imanju pevačice Madone na Hollywood Hills. Hili (37) i Behtel (28) u vezi su od septembra 2023. godine.

Hili je nosio crni smoking, dok je Behtel odabrala belu venčanicu za ceremoniju u vili izgrađenoj u stilu španske kolonijalne arhitekture. Njihovu veridbu u junu 2024. potvrdila je Hilijeva majka Deniz Velč, koja je tada izjavila da zbog njih ne može biti srećnija.

Poznati gosti

Među gostima na venčanju bili su Charli XCX i njen suprug Džordž Danijel, koji je i Hilijev kolega iz benda. Na spisku zvanica našli su se i Anastasija Karanikolau, Fai Kadra, Aleks Konsani, Devon Li Karlson sa verenikom Djukom Nikolsonom, Sidni Lin Karlson, Tajrel Hempton, Aleks O’Konor i Kvenlin Blekvel.

Pre venčanja, Hili je na svojoj momačkoj večeri nastupio sa tribjut bendom koji izvodi pesme njegove sopstvene grupe. Društvenim mrežama proširili su se snimci na kojima peva sa grupom 9075 na zabavi u Malibuu, gde su izveli i pesmu The Sound. Behtel je devojačko veče proslavila prošlog meseca, a za let u Las Vegas odabrala je Chanel kombinaciju.

Venčanje nakon Tejlor Svift

Vest o venčanju stiže nedugo nakon što se Hilijeva bivša devojka, Tejlor Svift, 3. jula udala za igrača Kansas City Chiefs Travisa Kelsija. Njih dvoje su organizovali venčanje u Medison Skver Gardenu pred brojnim poznatim ličnostima. Zanimljivo je da je na tom venčanju bio i Lijam Hemsvort sa svojom verenicom Gabrijelom Bruks, koja je takođe bivša Hilijeva devojka.

Tejlor Svift, Meti Hili Foto: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Svift i Hili bili su u kratkoj vezi nekoliko nedelja nakon što je ona u aprilu 2023. raskinula sa glumcem Džoom Alvinom. Izvor je za The Sun u maju 2023. rekao da je par u vrlo ranoj fazi veze, ali i da su ludo zaljubljeni.

"I Meti i Tejlor proteklih su nedelja bili na turnejama, pa su se uglavnom čuli preko Fejstajma i poruka, ali ona jedva čeka da ga ponovo vidi", rekao je tada izvor i dodao je da se Hili nadao odlasku na njen koncert u Nešvilu u okviru turneje "Eras" i da par želi da stane iza ove romanse, a ne da je krije. Mesec dana kasnije, TMZ je objavio da su raskinuli.

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