Slušaj vest

Poznata domaća glumica Marija Karan (44), koja slovi za jednu od najlepših žena na našoj javnoj sceni, još jednom je opravdala taj status. Atraktivna brineta trenutno uživa na odmoru, a objavom na društvenoj mreži Instagram izazvala je opšte oduševljenje i brojne reakcije. Pozirajući u srebrnom kupaćem kostimu dekorisanom zlatnim lančićem oko struka, pokazala je zavidnu figuru i izvajane obline.

Marija Karan uživa na letovanju Foto: Printscreen/Instagram/marakaran

Podsetimo, glumica je početkom februara 2021. godine stavila tačku na sedmogodišnji brak sa američkim producentom Džoelom Lubinom. Da su bivši supružnici uspeli da izglade odnose i ostanu u kontaktu nakon razlaza, svedoče i njene povremene objave na mrežama.

"Marija i Džoel su jako posvećeni roditelji, te su i pored razvoda rešili da ostaju u prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog naslednika Marka Lea. Njih dvoje su ostavili sve ljubavne nesuglasice po strani i sada su samo usredsređeni da sin ne trpi zbog njihovog rastanka", izjavio je ranije dobro obavešten izvor.

Pogledajte u galeriji fotografije Marije Karan i Džoela Lubina:

1/6 Vidi galeriju Marija Karan sa bivšim mužem Foto: Profimedia, Facebook

Romansa između uspešnog holivudskog producenta i naše umetnice krunisana je brakom 2014. godine. Veliko i luksuzno svadbeno veselje organizovano je u Los Anđelesu, kao i u glavnom gradu Srbije, gde je crkveno venčanje održano u hramu Ružica na beogradskom Kalemegdanu.

Iako je zajednički život završen razvodom, oboje su ostali maksimalno posvećeni odgajanju sina, trudeći se da mu obezbede stabilno detinjstvo uprkos porodičnim promenama.

Pogledajte video: Trening Marije Karan