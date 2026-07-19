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Turska glumačka diva Nebahat Čehre (82), koju publika širom regiona pamti kao dostojanstvenu majku sultaniju iz serije „Sulejman Veličanstveni“, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti. Ovoga puta razlog nije nova uloga, već fotografija sa letovanja koja je mnoge ostavila bez teksta.

Nebahat Čehre je objavila na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira u elegantnom jednodelnom kupaćem kostimu. Njena vitka figura, negovan izgled i mladalačka energija izazvali su oduševljenje pratilaca, koji nisu štedeli komplimente.

Uz fotografiju je ostavila jednostavnu, ali snažnu poruku:

"Prvo vodite računa o sebi. Sve ostalo će procvetati prirodno."

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija, a turski mediji pišu da Nebahat Čehre i u devetoj deceniji života pomera granice kada je reč o lepoti i eleganciji.

Pre nego što je postala jedna od najpoznatijih glumica u Turskoj, Nebahat je gradila karijeru u svetu mode. Još 1960. godine ponela je titulu Mis Turske, što joj je otvorilo vrata filmske industrije. Tokom narednih decenija ostvarila je brojne zapažene uloge, ali je novu, svetsku popularnost stekla tek u zrelijim godinama zahvaljujući hit televizijskim serijama, među kojima se posebno izdvaja „Sulejman Veličanstveni“.

Nebahat Čehre kao majka sultanija Ajše Hafsa u seriji "Sulejman Veličanstveni":

Nebahat Čehre kao majka sultanija Ajše Hafsa u seriji "Sulejman Veličanstveni" Foto: Promo

Klikom na link saznajte ko je bila sultanija Ajše Hafsa, koju je glumila Nebahat Čehre.

Glumica često ističe da nema tajni kada je reč o dobrom izgledu.

"Ne plašim se starenja. Želim samo da svoje godine živim lepo. Ne prkosim vremenu, već vodim zdrav život i poštujem svoje telo", rekla je u jednom od intervjua.

Njena najnovija fotografija još jednom je pokazala zašto mnogi smatraju da godine za nju predstavljaju samo broj.

(Kurir.rs/ Žena)

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Sulejman Veličanstveni - grobnica u Istanbulu Izvor: Kurir