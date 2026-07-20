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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Safije i Anastasija Foto: Promo

Sadržaj 4. epizode

Vest da je sultanija Halime pobegla zajedno sa princem Mustafom odjeknula je palatom poput bombe. Mustafa mora što pre da bude pronađen pre nego što padne u ruke neprijatelja. Njihov beg završava se zahvaljujući neočekivanom potezu jedne osobe. Odluka o Mustafinoj sudbini nalazi se u Ahmedovim rukama - samo od njegove reči zavisi da li će princ biti pogubljen.

Aleksandar i ostali mladići ulaze u janjičarski korpus, gde započinju svoju obuku. Aleksandar, koji je došao da pronađe svoju pravu porodicu, ne može da prestane da misli na Anastasiju. Odlučan je da je pronađe, ali ne sluti da mu preti velika opasnost, jer u janjičarskom odredu postoji još neko ko zna njegovu tajnu.

Aleksandar Foto: Promo

Dok se u palati vodi borba za vlast, u haremu se kuju novi planovi. Sultanija Safije ne odustaje od svojih ambicija, a svaki njen potez mogao bi da ugrozi Ahmedovu vladavinu. Princ Mustafa ponovo postaje glavno pitanje dinastije. Istovremeno, sultanija Handan čini sve kako bi zaštitila sina od neprijatelja koji vrebaju sa svih strana.

Anastasija se suočava sa surovom stvarnošću života u haremu. Njena želja za slobodom ne jenjava, ali svaki novi dan donosi joj nove izazove. Nesvesna da će joj se putevi uskoro ukrstiti sa osobama koje će zauvek promeniti njen život, mlada devojka ulazi u vrtlog dvorskih intriga iz kojeg nema lakog izlaza.

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