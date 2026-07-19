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Poznati holivudski glumac Džej Elis proveo je nezaboravno leto na Jadranu u društvu svoje supruge, poznate srpske manekenke i glumice Nine Seničar (40). Par je izabrao prelepo hrvatsko ostrvo Vis kao svoju bazu za odmor, gde su maksimalno uživali u skrivenim lepotama i moru.

Njihovi zajednički trenuci i uživanje na primorju privukli su ogromnu pažnju javnosti, a glumac nije krio koliko je oduševljen ovim delom Evrope.

Foto: printscreen/instagram/jayrellis

- Hrvatska, tačnije Vis, ima košarkaški obruč pričvršćen za zid star više od 500 godina, koji je sigurno stariji od same košarke. Ovde sam bio na venčanju dragih prijatelja i jeo jednu od najboljih riba ovog leta – napisao je suprug Nine Seničar.

Žive u vili od 4.5 miliona evra

Nina sa porodicom živi u vili u Los Anđelesu koja je procenjena na 4.5 miliona evra i time je ponela titulu jedne od najbogatijih Srpkinja.

Elis je kupio renovirani dom u američkom stilu, a odlučio je da to bude u Spolding skveru, istorijskom kvartu Los Anđelesa, poznatom po raskošnim vilama.

Nina Seničar i Džej Elis, Oskar 2025 Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

Kuća je bila izgrađena 1919. godine, ali je renovirana i vraćena u savršenstvo evropskog hotela sa pet zvezdica.

(Kurir.rs/ Blic)

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