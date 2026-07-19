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Nolanova adaptacija filma "Odiseja" do sada je širom sveta od prodaje bioskopskih ulaznica zaradila 264,1 milion dolara, uključujući 124,5 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, saopštio je u nedelju Universal Pictures.

Film, adaptacija Homerovog epa sa Metom Dejmonom u ulozi grčkog junaka Odiseja, prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata. To je prvi film Kristofera Nolana posle blokbastera "Openhajmer" iz 2023. godine, koji je osvojio više Oskara, uključujući nagrade za najbolju režiju i najbolji film.

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Snimanje koštalo 250 miliona dolara

Snimanje filma "Odiseja" koštalo je 250 miliona dolara. Film je od publike koja je prisustvovala premijernim projekcijama dobio ocenu A prema anketi CinemaScore-a, dok mu je čak 97 odsto publike na sajtu Rotten Tomatoes-u dodelilo pozitivnu ocenu.

(Kurir.rs/ Index)

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