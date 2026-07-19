Kajli Džener i Timoti Šalame se ljubili na finalu Svetskog prvenstva: Sve češće pokazuju ljubav u javnosti
Timoti Šalame i Kajli Džener privukli su pažnju na finalu Svetskog prvenstva između Argentine i Španije. Par je utakmicu pratio sa tribina, a fotografi su ih uslikali u trenutku kada su razmenili poljubac.
Šalame je za ovu priliku obukao plavu Adidas majicu dugih rukava, dok je Džener nosila crnu odevnu kombinaciju i sunčane naočare. Tokom susreta sedeli su jedno pored drugog i nisu krili nežnosti.
Vezu sve češće pokazuju u javnosti
Glumac i rijaliti zvezda dugo su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, ali se u poslednje vreme sve češće zajedno pojavljuju na velikim događajima. Fotografije njihovog poljupca sa finala brzo su se proširile društvenim mrežama.
Finale Svetskog prvenstva privuklo je brojne poznate goste, a Šalame i Džener bili su među parovima koji su izazvali najviše pažnje na tribinama.
(Kurir.rs/ Index)
Bonus video: