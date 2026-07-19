Slušaj vest

Timoti Šalame i Kajli Džener privukli su pažnju na finalu Svetskog prvenstva između Argentine i Španije. Par je utakmicu pratio sa tribina, a fotografi su ih uslikali u trenutku kada su razmenili poljubac.

Šalame je za ovu priliku obukao plavu Adidas majicu dugih rukava, dok je Džener nosila crnu odevnu kombinaciju i sunčane naočare. Tokom susreta sedeli su jedno pored drugog i nisu krili nežnosti.

Kajli Džener i Timoti Šalame Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vezu sve češće pokazuju u javnosti

Glumac i rijaliti zvezda dugo su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, ali se u poslednje vreme sve češće zajedno pojavljuju na velikim događajima. Fotografije njihovog poljupca sa finala brzo su se proširile društvenim mrežama.

Finale Svetskog prvenstva privuklo je brojne poznate goste, a Šalame i Džener bili su među parovima koji su izazvali najviše pažnje na tribinama.

Kajli Džener i Timoti Šalame Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: