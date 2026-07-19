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Dugo najavljivani šou program na poluvremenu finalnog meča Svetskog prvenstva između Španije i Argentine opravdao je očekivanja publike. Veliku pažnju privukao je nastup pop ikone Madone, koja je svojim pojavljivanjem odmah podigla atmosferu na stadionu.

Muzička zvezda izvela je svoj veliki hit, ali je publiku posebno iznenadilo njeno neobično pojavljivanje na terenu. Madona je pevala dok se vozila na specijalno dizajniranom vozilu, a u donjem delu, pod njenim nogama, sedeli su legendarni fudbaleri Ronaldinjo i Ronaldo Nazario.

Dvojica Brazilaca nisu krili dobro raspoloženje tokom nastupa, a njihov izgled i opuštena reakcija dodatno su zabavili gledaoce. Kada su se na kraju pojavili zajedno na stadionu, Madona je podigla ruke obojici fudbalskih velikana, što je izazvalo ovacije sa tribina.

Ovaj nesvakidašnji spoj muzike i fudbala postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka finala, a snimci nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže.

Pogledajte u galeriji fotografije Madone, Ronalda i Ronaldinja na bini:

1/8 Vidi galeriju Madona na poluvremena finala Svetskog prvenstva Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia

Bonus video: