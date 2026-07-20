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Snažno olujno nevreme praćeno krupnim gradom prekinulo je u subotu uveče koncert portorikanske zvezde Bed Banija u Milanu, primoravši 80.000 posetilaca na hitnu evakuaciju. Više osoba je povređeno nakon što su ih u glavu pogodili komadi leda, zbog čega je na terenu morala da interveniše i hitna medicinska pomoć.

Koncert na milanskom hipodromu bio je drugi i poslednji nastup 32-godišnjeg Bed Banija u Italiji u sklopu turneje. Iako su organizatori u početku tražili od publike da ostane na svojim mestima u nadi da će oluja proći, naglo pogoršanje vremena dovelo je do trajnog prekida spektakla.

Haos na hipodromu

Vatrogasci su evakuisali hiljade ljudi koji su se okupili na drugom nastupu ovog izvođača na hipodromu San Siro.

Prema navodima vatrogasne službe, nekoliko posetilaca je povređeno nakon što su ih u glavu pogodili veliki komadi leda, a pomoć su im pružili radnici hitne medicinske službe. Koncert je prekinut, a Bed Bani je uspeo da otpeva pet pesama.

Kako bi se olakšalo upravljanje vanrednom situacijom i velikim protokom ljudi, ranije je zatvorena i obližnja stanica podzemne železnice Urugvaj.

Publika sada iščekuje zvanična obaveštenja o mogućem povraćaj novca za ulaznice ili eventualnom novom datumu koncerta. Italijanski mediji napominju da postoji optimizam među fanovima, prisećajući se slučaja pevačice Rosalíje kojoj je nedavno zbog zdravstvenih problema prekinut nastup, nakon čega je usledio potpuni povraćaj troškova.

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