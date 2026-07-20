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Finale Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine donelo je trenutak kakav do sada nije viđen u istoriji Mundijala. Dok su se Španija i Argentina borile za najvažniji trofej u svetskom fudbalu, pauza između dva poluvremena prvi put je pretvorena u veliki muzički spektakl po uzoru na čuveni program tokom finala američkog Superboula.

Na pozornici postavljenoj na stadionu u Nju Džersiju pojavila su se neka od najvećih imena svetske muzičke scene, među kojima su Madona, Šakira, Džastin Biber, južnokorejska grupa BTS i Burna Boj.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/12 Vidi galeriju Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Istorijski spektakl trajao 11 minuta

Prvi zvanični program na poluvremenu finala Svetskog prvenstva trajao je oko 11 minuta, ali je čitava pauza, zbog postavljanja i uklanjanja scene, produžena na približno 27 minuta. Za osmišljavanje nastupa bio je zadužen Kris Martin, frontmen grupe Koldplej.

Spektakl je otvorila Madona pesmom „Music“, a na scenu je stigla u vozilu kojim su upravljale brazilske fudbalske legende Ronaldo i Ronaldinjo.

Foto: Vanessa Carvalho / Zuma Press / Profimedia

Usledilo je neobično izvođenje hita „Seven Nation Army“, koji je dirigent Gustavo Dudamel izveo uz orkestar i članove grupe Electric Mayhem iz „Mapetovaca“.

Publiku je zatim dodatno podigla grupa BTS svojim velikim hitom „Dynamite“, dok je Džastin Biber uneo mirniju atmosferu akustičnim izvođenjem pesme „Everything Hallelujah“. Njegov nastup najavili su glumci iz popularne serije „Ted Laso“.

Šakira i Burna Boj izveli pesmu Mundijala

Jedan od centralnih trenutaka pripao je Šakiri i Burna Boju, koji su zajedno izveli zvaničnu pesmu prvenstva „Dai Dai“. Kolumbijska pevačica već ima posebno mesto u istoriji ovog takmičenja, pošto je njena numera „Waka Waka“ obeležila Svetsko prvenstvo održano 2010. godine u Južnoj Africi.

Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

U završnici programa na terenu su im se pridružili Kris Martin, dečji hor PS22, kao i junaci „Ulice Sezam“ i „Mapetovaca“. Čitava koreografija završena je velikim natpisom „LOVE“ i prikazom planete Zemlje.

Program izazvao i kritike

Iako je prvi spektakl na poluvremenu doneo dodatnu zabavu gledaocima, odluka FIFA da pauzu produži sa uobičajenih 15 na 27 minuta nije prošla bez kritika. Deo navijača smatrao je da bi tako duga pauza mogla da utiče na ritam utakmice i koncentraciju fudbalera.

Organizatori su, međutim, još pre početka finala najavili da će program zahtevati više vremena zbog složene scenografije i velikog broja izvođača. Pravila takmičenja omogućila su produženje pauze kako bi scena bila bezbedno postavljena, a potom uklonjena sa terena.

Mundijal dobio spektakl po uzoru na Superboul

Zabavni programi pre početka finala Svetskog prvenstva postojali su i ranijih godina, ali nikada do sada veliki koncert nije održan tokom samog poluvremena utakmice.

FIFA je tako u završnicu Mundijala uvela koncept koji se decenijama vezuje za Superboul, čiji program na poluvremenu privlači gotovo jednaku pažnju kao i sama utakmica. Sudeći prema produkciji, imenima izvođača i interesovanju publike, ovaj događaj mogao bi da postane deo i budućih finala Svetskog prvenstva.

Pored zabavnog karaktera, program je imao i humanitarni cilj, jer je bio povezan sa fondom FIFA i organizacije Global Citizen namenjenim unapređenju obrazovanja i dostupnosti sporta deci širom sveta.

Na kraju večeri, Španija je posle produžetaka savladala Argentinu rezultatom 1:0 i drugi put u istoriji postala prvak sveta.

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