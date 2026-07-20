Žika Todorović uživa u porodičnom raju na moru: Kuća od kamena skrivena od pogleda, a plaža mu je na korak od vrata
Dok brojne poznate ličnosti biraju luksuzne hotele i popularna letovališta, Srđan Žika Todorović već godinama ostaje veran malom mestu Bigovo na crnogorskom primorju. Upravo tamo nalazi se porodična kuća od starog kamena, u kojoj glumac provodi leta daleko od gradske vreve i očiju javnosti.
Umesto fotografija iz skupih restorana i sa uređenih plaža, Žika sa pratiocima uglavnom deli jednostavne trenutke iz svakodnevnog života. Tako je bilo i ovoga puta, kada je pokazao kako izgleda jedan njegov opušten dan na moru.
Sedeo na podu terase
Na fotografiji koju je objavio na Instagramu, Todorović sedi na pločicama terase, dok je ispod sebe stavio samo sklopivi jastuk za plažu. Ležerno izdanje i prizor bez trunke glamura privukli su pažnju njegovih pratilaca, ali i brojnih kolega.
Ipak, posebnu pažnju izazvala je poruka koju je glumac posvetio svom prijatelju i komšiji.
„Ništa bez dobrog komšije, drugara Bokija. Jedni za druge uvek“, napisao je Žika uz fotografiju iz Bigova.
Njegovu objavu podržale su brojne poznate ličnosti, među kojima su glumice Sloboda Mićalović i Aleksandra Tomić, kao i reper Stefan Đurić Rasta.
Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća:
Kuća ima posebno mesto u njegovom životu
Kamena kuća u Bigovu za Žiku Todorovića nije samo mesto za letnji odmor. Reč je o porodičnoj nekretnini koju je nasledio od oca, legendarnog glumca Bore Todorovića.
Kuća je kupljena još dok su Žika i njegova sestra Dana bili deca, pa je porodica upravo na ovom mestu godinama provodila letnje mesece. Zbog toga Bigovo za glumca predstavlja i mesto brojnih uspomena, a ne samo beg od svakodnevnih obaveza.
Pogledajte u galeriji fotografije glumca iz detinjstva:
Nekretnina je okružena zelenilom i zaklonjena od pogleda, dok se neposredno uz nju nalazi plaža. Takav položaj glumcu i njegovoj porodici omogućava da vreme pored mora provode u miru i uz mnogo više privatnosti nego u poznatim turističkim centrima.
Video: Anegdota o Žiki Todoroviću