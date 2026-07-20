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Dok brojne poznate ličnosti biraju luksuzne hotele i popularna letovališta, Srđan Žika Todorović već godinama ostaje veran malom mestu Bigovo na crnogorskom primorju. Upravo tamo nalazi se porodična kuća od starog kamena, u kojoj glumac provodi leta daleko od gradske vreve i očiju javnosti.

Umesto fotografija iz skupih restorana i sa uređenih plaža, Žika sa pratiocima uglavnom deli jednostavne trenutke iz svakodnevnog života. Tako je bilo i ovoga puta, kada je pokazao kako izgleda jedan njegov opušten dan na moru.

Sedeo na podu terase

Srđan Žika Todorović sedi na terasi porodične kamene kuće u Bigovu u Crnoj Gori Foto: printscreen/instagram/ srdjan.zika.todorovic

Na fotografiji koju je objavio na Instagramu, Todorović sedi na pločicama terase, dok je ispod sebe stavio samo sklopivi jastuk za plažu. Ležerno izdanje i prizor bez trunke glamura privukli su pažnju njegovih pratilaca, ali i brojnih kolega.

Ipak, posebnu pažnju izazvala je poruka koju je glumac posvetio svom prijatelju i komšiji.

„Ništa bez dobrog komšije, drugara Bokija. Jedni za druge uvek“, napisao je Žika uz fotografiju iz Bigova.

Njegovu objavu podržale su brojne poznate ličnosti, među kojima su glumice Sloboda Mićalović i Aleksandra Tomić, kao i reper Stefan Đurić Rasta.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća:

1/5 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović kuća u Bigovu Foto: Kurir

Kuća ima posebno mesto u njegovom životu

Kamena kuća u Bigovu za Žiku Todorovića nije samo mesto za letnji odmor. Reč je o porodičnoj nekretnini koju je nasledio od oca, legendarnog glumca Bore Todorovića.

Kuća je kupljena još dok su Žika i njegova sestra Dana bili deca, pa je porodica upravo na ovom mestu godinama provodila letnje mesece. Zbog toga Bigovo za glumca predstavlja i mesto brojnih uspomena, a ne samo beg od svakodnevnih obaveza.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca iz detinjstva:

1/7 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović - fotografije iz mladosti Foto: printscreen/instagram/ srdjan.zika.todorovic

Nekretnina je okružena zelenilom i zaklonjena od pogleda, dok se neposredno uz nju nalazi plaža. Takav položaj glumcu i njegovoj porodici omogućava da vreme pored mora provode u miru i uz mnogo više privatnosti nego u poznatim turističkim centrima.

Video: Anegdota o Žiki Todoroviću