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Žerar Pike pojavio se na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu, gde je sa tribina pratio nastup bivše partnerke Šakire. Nekadašnji španski reprezentativac stigao je na stadion „Metlajf“ u Ist Raderfordu sa njihovim sinovima Milanom i Sašom, a kamere su zabeležile kako porodica prati istorijski program na poluvremenu.

Mnogi Šakirini obožavaoci nisu očekivali da će se Pike pojaviti na događaju na kojem je kolumbijska pevačica bila jedna od glavnih zvezda. Ipak, najpre je snimljen kod ulaza namenjenog VIP gostima, a potom i na tribinama.

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Žerar Pike sa sinovima Milanom i Sašom prati Šakirin nastup na finalu Svetskog prvenstva Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sinovi pevali, Pike ostao ozbiljan

Dok su Milan i Saša raspoloženo pratili majčin nastup, pevali i uživali u spektaklu, Pike je većim delom snimka sedeo ozbiljnog izraza lica i bez vidljive reakcije.

Kontrast između raspoloženih dečaka i njihovog oca nije promakao korisnicima društvenih mreža. Kratki snimci ubrzo su počeli da se šire internetom, dok su pojedini komentatori pokušavali da protumače kako se bivši fudbaler osećao dok je Šakira nastupala pred prepunim stadionom.

„Stigla ga je karma“, „Šakira će zauvek biti popularnija od njega“ i „Od nekih stvari jednostavno ne možeš da pobegneš“, pisali su korisnici.

Šakira izvela zvaničnu pesmu Mundijala

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Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Šakira je tokom prvog zvaničnog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva nastupila sa Burna Bojem. Zajedno su izveli „Dai Dai“, zvaničnu pesmu ovogodišnjeg Mundijala.

Muzički deo spektakla trajao je približno 11 minuta, a na terenu su se pojavili i Madona, Džastin Biber, južnokorejska grupa BTS i Kris Martin iz grupe Koldplej. Zbog postavljanja i uklanjanja velike scene, čitava pauza između dva poluvremena trajala je znatno duže.

Pre početka utakmice nastupili su i Post Maloun, Robi Vilijams, Laura Pauzini, Nikol Šerzinger i Dženifer Hadson.

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