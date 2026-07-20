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Džastin Biber našao se na meti brojnih kritika na društvenoj mreži X nakon nastupa na prvom šouu tokom poluvremena u istoriji finala Svetskog prvenstva.

Prvi halftime show u istoriji finala Svetskog prvenstva izazvao je brojne reakcije. I dok se mnogi slažu kako ova novotarija i nije dobro prošla, jedan nastup se najviše istakao po broju negativnih kritika.

U galeriji pogledajte kako je izgledao muzički šou na poluvremenu finala Svetskog prvenstva 2026:

1/12 Vidi galeriju Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Džastin Biber, koji je izveo pesmu "Everything is Hallelujah" s poslednjeg albuma "Swag", našao se na udaru gledalaca, koji su zaključili da je potpuno narušio atmosferu spektakla.

Biber je tokom poluvremena izveo akustičnu, sporiju pesmu, što se, prema mišljenju brojnih gledalaca, nije uklapalo u energiju najveće fudbalske utakmice na svetu. Umesto euforije i podizanja publike na noge, mnogi su njegov nastup opisali kao uspavanku.

"Da li je Džastin Biber svestan da ne peva na parastosu?", zapitao se jedan korisnik X-a. Drugi je napisao: "Hvala ti, Džastine Biberu, što si potpuno uništio atmosferu", dok je treći komentarisao: "Zašto Džastin Biber izvodi akustičnu, sporu pesmu tokom šoua na poluvremenu na finalu Svetskog prvenstva?"

Mnogi su istakli da je upravo Šakira uspela da vrati energiju na stadion nakon Biberovog nastupa. "Šakira je spasila stvar nakon katastrofalnog nastupa Džastina Bibera", glasio je jedan od komentara koji je prikupio veliki broj reakcija.

Nisu izostale ni oštrije kritike. "Džastin Biber je potpuno ubio atmosferu šoua na poluvremenu", "Odabrao je jako lošu pesmu" i "Trebalo je da nas podigne na noge, a ne da nas uspava", samo su neki od komentara koji su se nizali tokom prenosa finala.

Pojedini gledaoci otišli su i korak dalje, ocenivši njegov nastup "ubedljivo najgorim delom ionako prosečnog šoua na poluvremenu". Drugi su zaključili kako je delovalo da je Biber u program uvršten u poslednjem trenutku, ističući da je njegov nastup potpuno prekinuo ritam spektakla koji je FIFA prvi put organizovala na finalu Svetskog prvenstva.

Uprkos brojnim kritikama na račun Bibera, istorijski šou na poluvremenu ostaće upamćen kao jedan od najvećih produkcijskih iskoraka u istoriji Svetskih prvenstava, a rasprave o tome ko je bio najbolji, a ko najveće razočaranje večeri, zasigurno će se nastaviti i narednih dana.

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