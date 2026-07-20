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Erling Haland nije obeležio Svetsko prvenstvo samo golovima. Norveški napadač postao je jedna od najvećih zvezda društvenih mreža tokom turnira, a sada je jednim kratkim komentarom posebno oduševio navijače iz Bosne i Hercegovine.

Fudbaler Mančester sitija reagovao je na šaljivu objavu Instagram stranice „Bosnia“, ispod koje je citirao poznati stih pesme „U.S.A.“ grupe Dubioza kolektiv.

„Take me to America“, napisao je Haland.

Njegova poruka ubrzo je prikupila desetine hiljada lajkova i izazvala brojne reakcije korisnika iz Bosne i Hercegovine.

Foto: Printscreen/X

Haland i „Bosnia“ postali nerazdvojni u komentarima

Tokom Svetskog prvenstva na Instagramu se pojavio veliki broj objava, fotografija i mimova posvećenih Halandu. Norvežanin je bio veoma aktivan i često se uključivao u komentare, što je dodatno doprinelo njegovoj popularnosti.

Slično je radila i stranica „Bosnia“, čiji su se šaljivi komentari mogli pronaći ispod brojnih viralnih objava povezanih sa Mundijalom.

Administratori stranice zato su napravili mim na kojem Haland u naručju drži njihov Instagram profil. Uz fotografiju su napisali:

„Navedite bolji dvojac iz komentara. Čekam.“

Pesma iz 2011. postala navijačka himna

„U.S.A.“ je objavljena još 2011. godine kao satirična pesma o želji mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine da bolji život potraže u Americi.

Petnaest godina kasnije dobila je potpuno novi život zahvaljujući plasmanu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svetsko prvenstvo 2026. godine. Dubioza kolektiv snimila je novu verziju sa izmenjenim stihovima, a pesma je ubrzo postala nezvanična himna bosanskohercegovačkih navijača.

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