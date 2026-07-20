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Nastup u poluvremenu finala Svetskog prvenstva izazvao je pometnju među gledaocima, a mnogi su se pitali da li je muzički spektakl koji su gledali uopšte stvaran. U sklopu takozvane "amerikanizacije takmičenja", finale je dobilo program po uzoru na Superboul, s muzičkim zvezdama koje su zauzele travnjak. Iako je FIFA obećala da će šou trajati samo nekoliko minuta duže od uobičajene pauze, od kraja prvog do početka drugog poluvremena prošlo je 27 minuta.

Program je otvorila Madona, koja se na stadion dovezla u automobilu s brazilskim fudbalskim legendama Ronaldinjom i Ronaldom.Među izvođačima su bili i BTS, Džastin Biber i Šakira, a u programu se pojavio i lik Teda Lasa. Međutim, prizori na ekranima naveli su brojne fudbalske fanove na sumnju da gledaju projekciju generisanu veštačkom inteligencijom, jer je ceo događaj u nekim trenucima delovao nestvarno.

U galeriji pogledajte kako je izgledao muzički šou na poluvremenu finala Svetskog prvenstva:

1/12 Vidi galeriju Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

"Izgleda kao AI"

Gledaoci su na društvenim mrežama izražavali nevericu. "Zašto ovo izgleda kao AI?", glasilo je jedno od čestih pitanja. Jedan korisnik je napisao: "Više ne znam šta je stvarno, šta je snimljeno, a šta je AI. Da li je moguće da je R9 upravo vozio auto, Ronaldinjo bio suvozač, a Madona sa zadnjeg sedišta mazila njegovu bradu?".

Drugi se pitao da li je ciničan ili čitav šou zaista izgleda kao da ga je stvorila veštačka inteligencija. Iako se čini da je Madona zaista nastupila s brazilskim fudbalerima, nije jasno da li je scena s automobilom bila stvarna.

Reakcije su uglavnom bile negativne. Bivši engleski reprezentativac Vejn Runi opisao je šou kao "s*anje", a muzičar Lijam Galager izjavio je da je sve izgledalo kao "loš trip".

Bogatstvo izvođača na finalu

FIFA je za poluvreme angažovala neke od najvećih svetskih muzičkih zvezda. Ovo je poredak izvođača prema procenjenoj vrednosti njihove imovine.

Gustavo Dudamel - 10 miliona dolara

Jedno od manje poznatih imena u programu, Dudamel je dirigent i violinista koji u septembru prelazi iz Filharmonije u Los Anđelesu u onu u Njujorku. Prema podacima Sportskeede, njegova imovina procenjuje se na 10 miliona dolara.

Burna Boy - 22 miliona dolara

Afrobits umetnik poznat je po saradnjama s Edom Širanom i Dejvom. Sa Šakirom je snimio "Dai Dai", himnu ovogodišnjeg prvenstva. Portal Love Money navodi da njegova imovina vredi 22 miliona dolara.

BTS - ukupno između 150 i 350 miliona dolara

K-pop grupa nedavno se vratila na scenu nakon što su njeni članovi odslužili obavezni vojni rok. Od sedam članova, najbogatijim se smatra V, čija se vrednost procenjuje na 38 do 40 miliona dolara, dok se vrednost cele grupe kreće između 150 i 350 miliona dolara.

Džastin Biber - 200 miliona dolara

Foto: Li Ming / Xinhua News / Profimedia

Biber se ove godine vratio nastupima koncertom na Koačeli, što mu je bio najveći nastup u poslednje četiri godine. Prema Celebrity Net Worthu, njegova imovina vredi 200 miliona dolara, što je iznos za koji je 2023. prodao svoj muzički katalog.

Šakira - 350 miliona dolara

Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Najuspešnija kolumbijska umetnica u istoriji prodala je više od 100 miliona albuma. Uz ovogodišnju himnu "Dai Dai", poznata je i po hitu "Waka Waka" s prvenstva 2010. godine. Marca navodi da njena imovina vredi 350 miliona dolara.

Madona - 850 miliona dolara

Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Madona je jedna od najbogatijih muzičarki u istoriji. Njen najnoviji album "Confessions II" objavljen je ovog meseca i odmah je zauzeo prvo mesto Billboardove lestvice. Forbes njeno bogatstvo procenjuje na 850 miliona dolara.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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