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Poraz Argentine od Španije 1:0 u finalu Svetskog prvenstva 2026 za neke je bio predvidiv ishod, i to ne iz fudbalskih razloga. Kanadski reperDrejk je neposredno pre utakmice otkrio da je uložio 1,5 miliona dolara na pobedu Argentine tokom 90 minuta, što je odmah pokrenulo priče o poznatom "Drejkovom prokletstvu".

Sujeverje, poznato kao "Drejkovo prokletstvo", bazira se na ideji da sportisti i timovi koje reper javno podrži ili na koje se kladi redovno gube. Zabrinutost argentinskih navijača nakon njegove objave bila je opravdana, s obzirom na dugu istoriju reperovih promašenih opklada. Zbog poraza Argentine, Drejk je izgubio ulog od 1,5 miliona dolarai propustio moguću isplatu od 5,1 milion dolara.

Niz skupih promašaja

Poslednji gubitak samo je jedan u nizu.U februaru ove godine reper je navodno izgubio milion dolara jer je verovao u pobedu New England Patriotsa protiv Seattle Seahawksa na Superboulu LX. Opklada na pobedu Janika Sinera protiv Karlosa Alkaraza na US Openu koštala ga je dodatnih 300.000 dolara. Njegova kladioničarska istorija beleži skupe promašaje u nizu različitih sportova.

Drejk
Drejk u publici prati meč Serene Vilijams Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Uspešna prognoza iz 2022.

Igrači Lionela Skalonija ipak su mogli da se nadaju da se loš niz neće nastaviti. Drejk je 2022. godine zaradio milion dolara opkladom na pobedu Argentine u finalu Svetskog prvenstva u Kataru. Tada je ispravno prognozirao njihov trijumf protiv Francuske, premda je pobednik odlučen tek nakon izvođenja jedanaesteraca. Međutim, četiri godine kasnije njegova prognoza nije bila tačna.

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Džejson Stil prima medalju na Svetskom prvenstvu Izvor: Reddit/r/soccer