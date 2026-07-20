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Nastup kolumbijske pevačice Šakire u poluvremenu finala Svetskog prvenstva izazvao je brojne reakcije, ali ne zbog same izvedbe, nego zbog neobične teorije zavere. Šakira je s Burna Boyem izvela zvaničnu himnu prvenstva"Dai Dai" tokom pauze utakmice između Argentine i Španije, a na sceni su im se pridružili Džastin Biber, BTS i Madona.

Povratak Šakire na svetsku fudbalsku scenu, 16 godina nakon legendarne pesme "Waka Waka" iz 2010, bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri.

Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Teorija o dvojnici

Njen nastup dogodio se nedugo nakon što je na internetu počela da kruži teorija da je Šakira na ceremoniji otvaranja prvenstva u junu koristila dvojnicu. Tada je na stadionu Azteca u Meksiko Sitiju izvela istu pesmu, a deo publike bio je ubeđen da osoba na sceni nije bila ona.

Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Korisnici društvenih mreža delili su snimke i fotografije za koje su tvrdili da potkrepljuju tu ideju. Neki su isticali da su joj sunčane naočare previše skrivale lice: "To nije Šakira, to je dvojnica", glasio je jedan komentar. Drugi su se šalili: "Plačem, zar su na otvaranje poslali Šakirinu dvojnicu?" Treći je zaključio: "Izvinite, ali to nije Šakira."

U galeriji pogledajte kako je Šakira izgledala na otvaranju Mundijala:

1/6 Vidi galeriju Šakira na otvaranju Mundijala 2026. Foto: Wu Wei / Xinhua News / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako teorija nema dokaza, pojavila se ponovo nakon finalnog nastupa. Obožavatelji sada tvrde da je Šakira namerno izbegla nošenje naočara kako bi dokazala da je to zaista ona.

"Šakira ovaj put bez naočara samo da je ne optuže da je dvojnica, umirem od smeha", napisao je jedan korisnik na X. "Šakira ne nosi naočare jer su prošli put rekli da je to dvojnica", primetio je drugi. Treći se našalio: "Šakira bez sunčanih naočara kao da poručuje - da, ovog puta sam to stvarno ja."

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