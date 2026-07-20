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Španski fudbaler Rodri iza sebe ima prvenstvo za pamćenje. Kapiten reprezentacije predvodio je Španiju do druge titule svetskog prvaka, a za svoje igre dobio je i priznanje namenjeno najboljem igraču turnira. Dok je na terenu privlačio pažnju čitavog sveta, sa tribina ga je podržavala njegova dugogodišnja devojka Laura Iglesijas.

Rodri Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

O privatnom životu jednog od najboljih fudbalera današnjice ne zna se mnogo. Iako je Rodri postao globalna zvezda i osvajač Zlatne lopte „Frans fudbala“ za 2024. godinu, Laura je izabrala život daleko od kamera, medijskih događaja i glamura koji obično prati partnerke slavnih sportista.

Upoznali su se dok Rodri još nije bio velika zvezda

Njihova ljubavna priča počela je 2016. godine, tokom studija na Univerzitetu „Haume Prvi“ u Kasteljonu. Rodri je u tom periodu studirao poslovnu administraciju i ekonomiju, dok je paralelno gradio fudbalsku karijeru u Viljarealu.

Foto: CRISTINA QUICLER / AFP / Profimedia

Laura je bila posvećena medicini i planovima da karijeru nastavi u oblasti hirurgije. Za razliku od svog partnera, nikada nije pokazivala interesovanje za javni život i svet poznatih.

Navodno ju je na početku poznanstva posebno iznenadilo to što Rodri, uprkos profesionalnom bavljenju fudbalom, živi poput ostalih studenata. Stanovao je u studentskom domu, redovno odlazio na predavanja i pokušavao da uskladi ispite sa treninzima i utakmicama.

U to vreme malo ko je mogao da pretpostavi da će skromni student jednog dana postati kapiten svetskih prvaka i jedan od najtrofejnijih fudbalera svoje generacije.

Laura retko dolazi na utakmice

Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Kako je Rodrijeva karijera napredovala, njihova veza ostajala je gotovo potpuno izvan javnosti. Laura retko daje izjave, ne pojavljuje se često na stadionima, a njeni profili na društvenim mrežama nisu dostupni široj javnosti.

Razlog za njenu povučenost nije samo želja za privatnošću. Medicinsko obrazovanje i profesionalne obaveze zahtevaju mnogo vremena, zbog čega nije u mogućnosti da redovno prati Rodrijeve utakmice sa tribina.

To, međutim, ne znači da propušta njegove najvažnije trenutke.

Njene reakcije gleda odmah posle utakmica

Foto: DARREN STAPLES / AFP / Profimedia

Laura je razvila poseban način da svom partneru pokaže koliko prati i podržava njegovu karijeru. Kada Rodri postigne gol, ona kod kuće snimi svoju reakciju i kasnije mu pošalje video.

Španski fudbaler je svojevremeno otkrio da te snimke često gleda još u svlačionici, neposredno po završetku utakmice. Taj mali ritual postao je jedan od najdražih delova njegovih sportskih večeri.

Dok hiljade navijača slave na tribinama, Rodriju posebno znače upravo Laurine spontane reakcije, snimljene daleko od stadionske buke i televizijskih kamera.

Bila je uz njega kada je osvojio Zlatnu loptu

Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Iako se retko pojavljuje u javnosti, Laura nije propustila jednu od najvažnijih večeri u Rodrijevoj karijeri. Zajedno sa njim prisustvovala je ceremoniji dodele Zlatne lopte u Parizu 2024. godine.

Rodri je tada postao prvi fudbaler Mančester sitija koji je osvojio ovo prestižno priznanje. Nagradu je primio upravo na osmu godišnjicu veze sa Laurom, zbog čega je deo govora posvetio njoj.

Nazvao ju je „najvažnijom osobom na svetu“ i poručio da bez nje ništa ne bi bilo isto. Zahvalio joj je što je bila uz njega mnogo pre velikih ugovora, trofeja i svetske popularnosti, što je zabeleženo i na zvaničnom sajtu Mančester sitija.

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