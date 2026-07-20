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Nakon što je Španija u nedelju osvojila Svetsko prvenstvo, u centru pažnje našao se Donald Tramp, koji se pridružio slavlju na terenu. Tokom tog trenutka uključen mikrofon zabeležio je komentar jednog televizijskog voditelja na njegov račun.

U australijskom prenosu pažnju je privukao komentar o Donaldu Trampu, koji je verovatno izrečen u trenutku kada je voditelj mislio da mu je mikrofon isključen. Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

"Iseći će ga iz snimka"

Snimak koji se proširio internetom prikazuje Trampa na terenu među španskim reprezentativcima tokom proslave nakon osvajanja titule. U jednom trenutku čuje se komentator kako govori: "Sad je tamo, pa će ga iseći iz snimka".

Čini se da se komentar odnosio na zvanične fotografije fudbalera s trofejem. Na snimcima se Tramp vidi u kadru dok aplaudira igračima, a zatim ga predsednik FIFA-e Đani Infantino odvodi u stranu kako bi oslobodio prostor za fotografisanje reprezentacije.

Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Ceremonija dodele medalja

Svetsko prvenstvo 2026. godine održano je u SAD, Kanadi i Meksiku, ali Tramp se pre finala nije pojavio ni na jednoj utakmici u Sjedinjenim Državama. U finalu je učestvovao u ceremoniji dodele medalja igračima Španije i Argentine.

Predsednik im je stavio medalje oko vrata i sa svakim kratko razgovarao. Prema analizi Nikol Hikling, čitačice s usana iz kompanije LipReader Ltd, koju je preneo Mirror, Tramp je svakom igraču navodno rekao istu rečenicu: "Ti si prvak", a zatim dodao: "Neverovatan igrač".

Foto: Julio Cortez/AP

Komentari koji su obišli svet

Finale Svetskog prvenstva pratilo se širom sveta, a gledaoci su, u zavisnosti od prenosa koji su pratili, mogli čuti i neke neplanirane komentare. U britanskom BBC-jevom prenosu Vejn Runi je muzički nastup u poluvremenu opisao kao "s*anje", dok je jedan komentator Farela Vilijamsa pomešao s A$AP Rokijem.

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