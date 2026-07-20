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Bivši kapiten Mančester Junajteda Roj Kin (54) nasmejao je sve u studiju ITV-a svojim komentarom na muzički spektakl u poluvremenu finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine. Na sceni su nastupili Šakira, Madona i Džastin Biber, a Kinov osvrt brzo je postao hit među gledaocima.

Kin je utakmicu pratio iz ITV-ovog studija smeštenog na krovu zgrade uz Bruklinski most. Na pitanje kako mu se svideo nastup, u svom prepoznatljivom stilu je odgovorio: "Pomalo razočaravajuće, ali verujem da je ljudima na stadionu bilo mnogo bolje nego nama. Ipak, Šakiru je uvek lepo videti."

Njegova opaska nasmejala je ceo studio, uključujući Garija Nevila, Ijana Rajta i voditelja Marka Pugača.

Društvene mreže preplavili komentari

Kinova izjava ubrzo se proširila društvenim mrežama, gde su je gledaoci masovno komentarisali.

"Roj Kin je na ITV-u baš uživao gledajući Šakiru", napisao je jedan korisnik. Drugi je našalio: "Fudbal je gotov", dok je treći poručio: "Šta sam to upravo čuo od Roja Kina?"

"Čovek je rekao ono što svi mislimo", "Slažem se, Šakiru je uvek lepo videti", bili su još neki od komentara.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Šakirin segment nastupa u poluvremenu finala Evetskog prvenstva 2026:

1/12 Vidi galeriju Šakira na finalu Svetskog prvenstva 2026 Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Analitičari nisu bili jednoglasni

Ijan Rajt nije bio posebno oduševljen nastupom Džastina Bibera. "Mislim da je trebalo da unese više energije i malo da nas razbudi. Sve je delovalo nekako mlako", rekao je bivši napadač Arsenala.

Za razliku od njega, Kinov nekadašnji saigrač Gari Nevil imao je pozitivniji utisak. "Meni se svidelo. Nadam se samo da će drugo poluvreme biti još bolje i da ćemo gledati kvalitetan fudbal", rekao je.

Najoštriji je bio Vejn Runi, koji je finale komentirao za BBC. "Iskreno, meni je najbolji deo bio kad se završilo. Volim mnoge od tih izvođača, ali mislim da je bilo s*anje", rekao je Runi i dodao: "Jednostavno me nije pokrenulo. Želim da se fudbal vrati. Volim Burna Boya, volim Bibera, volim Šakiru, ali ono je bilo bezlično", prenosi Index.hr.

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