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Nakon što su princ Hari, Megan Markl i njihovo dvoje dece početkom jula prvi put nakon četiri godine posetili kralja Čarlsa i kraljicu Kamilu, britanski i američki mediji ne prestaju da analiziraju šta se događalo iza zatvorenih vrata.

Iako je reč o strogo privatnom porodičnom susretu, pojavile su se tvrdnje da atmosfera susreta navodno nije bila toliko srdačna koliko se očekivalo.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kraljevski autor Kristofer Andersen u razgovoru za Page Six tvrdi da je stekao utisak da iz Meganine perspektive susret s kraljem Čarlsom III i kraljicom Kamilom "nije bio baš topao i srdačan". Istovremeno, izvor iz Bakingemske palate doveo je u pitanje njegove tvrdnje, istakavši kako nije jasno na osnovu čega može da zna šta se događalo tokom privatnog porodičnog sastanka.

Hari i Megan su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli s decom, sedmogodišnjim princem Arčijem i petogodišnjom princezom Lilibet. Bio je to njihov prvi susret s kraljem Čarlsom otkako je početkom prošle godine objavio da boluje od raka, ali i prvi porodični susret nakon četiri godine.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Prvi susret nakon četiri godine

Bakingemska palata potvrdila je da je okupljanje održano u Highgrove House-u, privatnoj rezidenciji kralja Čarlsa u Glosterširu, ali je unapred bilo jasno da fotografije susreta neće biti objavljene.

Poslednji put je Čarls svoje unuke, Arčija i Lilibet, video 2022. godine tokom obeležavanja platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Međutim, prema pisanju Page Six, čitava poseta nije protekla bez poteškoća. Američki medij tvrdi da je paru uskraćena policijska zaštita finansirana iz javnih sredstava, kao i mogućnost boravka u kraljevskoj rezidenciji, zbog čega je princ Hari veći deo boravka navodno proveo odvojeno od supruge i dece.

Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Slične informacije objavio je i časopis People, čiji izvor tvrdi da se putovanje za Megan pretvorilo u "pravu noćnu moru", zbog čega je s decom navodno ranije nego što je bilo planirano otputovala nazad u Kaliforniju.

Princ Hari već godinama vodi pravnu bitku kako bi tokom boravaka u Ujedinjenom Kraljevstvu ponovo dobio policijsku zaštitu za svoju porodicu, ali njegovi zahtevi su dosad više puta odbijeni. Andersen smatra da se Megan danas oseća znatno sigurnije u svom domu u Montesitu i da ne želi da ostavi utisak da razmišlja o povratku kraljevskim dužnostima.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takve tvrdnje donekle se podudaraju s informacijama koje je takođe objavio Page Six. Prema njihovim navodima, Hari je tokom gala večeri TIME100 Sports navodno rekao prisutnima da su Megan i njihova deca "srećni što su ponovo kod kuće u Kaliforniji".

Podsetimo, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su početkom 2020. godine napustili položaj aktivnih članova britanske kraljevske porodice i preselili se u Kaliforniju. Tamo su pokrenuli niz poslovnih projekata, uključujući saradnje s Netflixom, produkciju podkasta i razvoj svog lajfstajl brenda.

Ni portparol princa Harija i Megan Markl ni Bakingemska palata nisu želeli da komentarišu navode koje je objavio Page Six.

(Kurir.rs/ Tportal)

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