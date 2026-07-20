Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme Die With a Smile

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Jedna modno-muzička noć održana na Rimskom trgu povezala je svetsku pop zvezdu, dizajnerku Miju Mitanovski i crnogorskog umetnika koji će nekoliko godina kasnije predstavljati svoju zemlju na Evroviziji.

Na prvi pogled, Lejdi Gaga, Podgorica i Slavko Kalezić, a s njim i Nina Badrić, nemaju mnogo toga zajedničkog. Ipak, odgovor na pitanje šta ih povezuje vodi nas u 2. jun 2012. godine i na Rimski trg, gde je održano humanitarno veče koje je u crnogorsku prestonicu donelo dašak londonske modne scene, piše "Lady Gaga Balkans".

Centralni deo programa bila je revija dizajnerke Mije Mitanovski, u tadašnjim medijskim izveštajima predstavljene kao Marko Mitanovski.Publici je prikazana kolekcija „Lady Macbeth“, koja je prethodno predstavljena na Nedelji mode u Londonu 2009. godine. Reč je o kolekciji inspirisanoj renesansnim kostimima, ali prilagođenoj savremenom dobu kroz elemente panka, fetiš estetike i naglašene, skulpturalne forme.

Upravo preko Mitanovski u priču ulazi i Lejdi Gaga.

Važno je razdvojiti činjenice od atraktivnog naslova - američka pevačica nije bila gošća događaja u Podgorici. Veza je nastala mnogo ranije, nakon što je njen tadašnji stilista Nikola Formiketi zapazio rad Mitanovski posle predstavljanja u Londonu.

Kako je dizajnerka svojevremeno objasnila, Formiketi ju je kontaktirao tražeći kostime za editorijal koji je tim Lejdi Gage pripremao za magazin „Q“. Saradnja se kasnije proširila na kostime za turneju i reklamnu kampanju, dok modni profili Mitanovski potvrđuju da je Lejdi Gaga nosila njene kreacije.

Tako je kolekcija dizajnerke čiji je rad već privukao pažnju jednog od najpoznatijih stilskih timova na svetu stigla i pred publiku u Podgorici.

Međutim, revija nije bila jedini deo programa.

Na istoj manifestaciji nastupili su pevačica Aleksandra Kovač i crnogorski glumac i muzičar Slavko Kalezić, dok je voditeljska uloga pripala Nikolini Pišek. Arhivski izveštaj objavljen dva dana kasnije potvrđuje da je publika na Rimskom trgu gledala Kalezićev nastup, reviju Mitanovski i muzičku interpretaciju Aleksandre Kovač.

Za Slavka Kalezića bio je to period pre regionalne i evropske popularnosti koju će steći u godinama koje su usledile. Crnu Goru je 2017. predstavljao na Pesmi Evrovizije numerom „Space“, a njegov upečatljiv scenski nastup privukao je veliku pažnju evropske javnosti.

U galeriji pogledajte fotografije Lejdi Gage:

1/7 Vidi galeriju Lejdi Gaga Foto: VEVO / Planet / Profimedia, Printscreen/Instagram/thehonymanagency, Nina Prommer/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Događaj na Rimskom trgu imao je i humanitarni karakter. Ulaznica je koštala 50 evra, a bilo je najavljeno da prihod bude namenjen korisnicima Centra „1. jun“ i Zavoda „Komanski most“.

Gotovo deceniju i po kasnije, ova noć predstavlja zanimljiv, ali pomalo zaboravljen trenutak regionalne modne i zabavne scene. Nije bila reč o tajnoj poseti Lejdi Gage niti o njenom nastupu u Podgorici, već o konkretnom dokazu da je rad jednog dizajnera sa ovih prostora uspeo da poveže londonske piste, jednu od najvećih svetskih pop zvezda i humanitarni događaj u srcu crnogorske prestonice.

Upravo tu se krije odgovor: Lejdi Gagu, Podgoricu i Slavka Kalezića povezala je moda, odnosno stvaralaštvo Mije Mitanovski.

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