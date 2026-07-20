Britni Spirs je bila pod starateljstvom svog oca Džejmija 13 godina

Slušaj vest

Sin Britni Spirs, Džejden Džejms Federlajn, osvrnuo se na teorije zavere prema kojima je njegova majka navodno klonirana. 19-godišnjak je o tome govorio tokom prenosa uživo na TikToku, gde je odgovarao na pitanja pratilaca.

Teorija da je Britni zamenjena klonom

Na društvenim mrežama se već neko vreme šire tvrdnje da Britni Spirs više nije ista osoba, odnosno da je navodno zamenjena klonom. Takve teorije su dodatno podstakli njeni plesni videi na Instagramu, a pojedini korisnici tvrde da su joj se promenili izgled, glas i način plesa. Za takve tvrdnje nema nikakvih dokaza.

Džejden odgovorio: "Da li ste vi normalni?"

Džejden je tokom prenosa uživo komentarisao koliko su takve objave postale popularne.

"Otvorim TikTok i vidim video s 1,2 miliona lajkova, a u opisu piše: 'Najveća teorija ikad: Da li je Britni Spirs uopšte živa?'", rekao je. "Čoveče, možeš da odeš na njen profil i vidiš je upravo sada. Da li ste vi normalni?", dodao je.

U galeriji pogledajte jedan od problematičnih videa Britni Spirs:

1/7 Vidi galeriju Britni Spirs u providnom bodiju tokom provokativnog plesa na Instagramu Foto: printscreen/Instagram/@britneyspears

Osvrnuo se i na način na koji se takve priče šire internetom. Smatra da je veliki deo sadržaja u medijima preuveličan ili potpuno izmišljen. "Ljudi znaju koliko su drugi lakoverni i iskorišćavaju to", rekao je. Dodao je da mnogi ne proveravaju informacije, nego im veruju čim vide veliki broj pregleda i lajkova.

Ponovo se zbližili nakon dve godine

Britni Spirs i Kevin Federlajn bili su u braku od 2004. do 2007. godine i imaju dvojicu sinova, Džejdena Džejmsa i Šona Prestona. Federlajn je 2008. dobio starateljstvo nad dečacima.

Britni je na Božić 2024. otkrila da se ponovo susrela sa Džejdenom nakon dve godine. "Najbolji Božić u mom životu! Svoje dečake nisam videla dve godine", napisala je tada na Instagramu.

"Suze radosnice i svaki dan sam u šoku. Potpuno je ludo, toliko sam srećna i zahvalna. Nemam reči, hvala ti, Isuse", dodala je.

Braća krenula u modeling

Džejden i njegov stariji brat Šon Preston nedavno su zakoračili i u svet mode. Početkom jula debitovali su na pariskoj Nedelji mode, gde su nosili reviju brenda Vetements za mušku kolekciju proleće/leto 2027.

Video: Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu