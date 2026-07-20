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Tejlor Svift i Travis Kelsi ugostili su oko 1.000 zvanica na svom glamuroznom venčanju u njujorškom Medison Skver Gardenu. Iako su od tada prošle dve nedelje, hroničari društvenog života i dalje pišu o „venčanju godine“ i otkrivaju nove detalje.

Ambicioznim analitičarima podjednako je važno ko se pojavio na venčanju, čiji je dolazak bio iznenađenje, ali i ko nije došao. Bračni par je izuzetno uticajan, okružen je moćnim prijateljima, pa se prisustvo njihovom velikom danu smatra pitanjem prestiža. Američke medije sada preplavljuju spiskovi onih koji nisu bili na venčanju, uz moguća objašnjenja. Nije poznato da li su svi oni uopšte dobili pozivnicu niti da li su je odbili. Neki su, jednostavno, imali druge obaveze.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Najupadljiviji izostanak svakako je bio onaj Blejk Lajvli i Rajana Rejnoldsa. Njih dve su nekada bile bliske prijateljice, ali su se odnosi zahladili kada je Blejk uvukla Tejlor u svoju pravnu bitku sa kolegom Džastinom Baldonijem. Pisalo se da je Tejlor smatrala kako je Blejk pokušala da je iskoristi. Njih dve već dugo nisu u kontaktu, pa zato nije bilo ni pozivnice za Blejk Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa.

„Tejlor je sada na drugačijem mestu u životu i želi da bude okružena ljudima kojima veruje i koji joj donose mir“, rekao je jedan izvor za magazin Okej. „Šteta je, jer su ona i Blejk zaista bile veoma bliske. Ali Tejlor ne veruje da stvari mogu da se poprave. Što se nje tiče, njihovo prijateljstvo je završeno.“

Blejk Lajvli, Rajan Rejnolds Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Ipak, postoji i neimenovani izvor koji je za Dejli Mejl tvrdio da su Blejk Lajvli i Tejlor Svift razgovarale telefonom i da je Tejlor pozvala Blejk na venčanje kao svojevrsnu maslinovu grančicu. Da li je to zaista bilo tako, znaju samo njih dve, ali su Blejk i Rajan dan venčanja proveli u Lejk Plasidu, na konjičkom takmičenju svoje ćerke.

Košarkaška legenda Čarls Barkli nije krio razlog zbog kojeg je preskočio venčanje. Naprotiv, bio je potpuno iskren. U jednoj radijskoj emisiji rekao je da je ljubazno odbio poziv jer „ne ide ni na venčanja ni na sahrane“.

„Volim Travisa i Džejsona, a Tejlor sam sreo samo jednom. I da, dobio sam pozivnicu. Ali rekao sam sebi da je to previše za mene. Hoću da se opustim i igram golf, ne želim da se sređujem i prolazim kroz sve što ide uz to. Svakako cenim poziv“, izjavio je.

Čarls Barkli Foto: Screenshot

Još jedna osoba koja je primetno nedostajala na venčanju bila je glumica Džejmi King. Ona i Tejlor prijateljice su godinama, a Tejlor je i kuma njenom desetogodišnjem sinu Leu Temsu. U izjavi za Pejdž Siks, predstavnica Džejmi King objasnila je zašto je glumica propustila venčanje kume svog sina.

„Razlog zbog kojeg je Džejmi izabrala Tejlor za kumu Leu Temsu jeste to što obe veruju da je biti kuma duboko lična i duhovna obaveza koja nema veze sa javnim pojavljivanjima“, rekla je njena portparolka Džejn Oven. Dodala je da je dečak i dalje premlad za velika svadbena slavlja.

„On i njegova majka uspeli su da na veoma poseban način, primeren njegovom uzrastu, proslave brak Tejlor i Kelsija.“

Džejmi King Foto: for Cinemagic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kantautor Džejms Tejlor, po kojem je Tejlor Svift dobila ime, takođe nije bio na venčanju. Potvrdio je da su on i njegova supruga Karolin „Kim“ Smedvig bili pozvani, ali je imao nastup sa bendom Ol-Star Bend na američki Dan nezavisnosti, 4. jula, pa nije mogao da prisustvuje.

„Želim mladencima svu sreću, mirnu plovidbu i snagu kada more ne bude mirno“, poručio je sa koncerta u Lenoksu.

Na venčanju nisu bile ni novozelandska zvezda Lord i Mejsi Piters, koja je nastupala kao predgrupa na koncertu Tejlor Svift na Vembliju u avgustu 2024. godine. Piters je kasnije potvrdila da nije bila pozvana.

„Ne vidim nikakav problem. I dalje sam njen veliki fan. Možda ću jednog dana imati priliku da probam njen hleb od kiselog testa.“

Lord Foto: Printskrin/Instagram

Dok je muzičar i producent Džek Antonof viđen na venčanju, njegova supruga, glumica Margaret Kvoli, nije mu se pridružila. Izvor je kasnije potvrdio da je odlučila da preskoči događaj jer su se ona i Antonof razdvojili nakon gotovo tri godine braka.

Melisa Garner Li, supruga muzičkog producenta Gareta „Džeknajfa“ Lija, otkrila je u jednoj radijskoj emisiji zašto njih dvoje nisu bili na venčanju. Li je obrisao njihovu pozivnicu, misleći da je u pitanju neželjena pošta.

„Nećemo se slomiti zato što smo propustili venčanje“, rekla je kroz šalu i dodala: „Ipak, bilo bi zabavno videti njenu venčanicu.“

Na venčanju nije bilo ni glumca Majlsa Telera i njegove supruge Keli. Tejlor i Keli godinama su prijateljice, ali izgleda da se njihov odnos vremenom ohladio, pa nije bilo ni pozivnice.

S druge strane, odnos sa Karli Klos i njenim suprugom Džošom Kušnerom očigledno se popravio. Mlađi brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, i manekenka koja je sa Tejlor prijateljevala od početka njene karijere godinama nisu bili naročito bliski, ali su, čini se, tokom protekle godine uspeli da prevaziđu nesuglasice.

Majls Teler Kelei Speri Foto: Bud Light / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako se naširoko pisalo da će venčanju prisustvovati i britanski princ Vilijam sa suprugom, princezom Ketrin, to se nije dogodilo. Ostaje pitanje da li su uopšte bili pozvani, a niko nije potvrdio ni navode da su se Vilijam i Kejt privatno sastali sa Tejlor Svift i Travisom Kelsijem neposredno pre venčanja u Njujorku.

Verenica Roberta Patinsona, Suki Voterhaus, bila je na venčanju, ali glumac nije mogao da prisustvuje jer snima novog Betmena. Slična situacija bila je i sa Harijem Stajlsom, koji je na turneji, pa je na venčanje došla samo njegova partnerka Zoi Kravic. Na turneji sa Stajlsom je i još jedna zvanica – Šanaja Tvejn. Navodno su poslovne obaveze sprečile dolazak Kejti Peri,Lane Del Rej i Džona Ledženda.

Mnogo se pisalo i o tome što se na venčanju nije pojavio nijedan član porodice Kardašijan–Džener, iako se čini da gotovo nijedan veliki događaj ne može da prođe bez nekoga iz tog rijaliti carstva. Između Tejlor i članova te porodice nikada nije postojalo veliko prijateljstvo, a odnosi su se dodatno pogoršali zbog skandaloznog ponašanja Kanjea Vesta, bivšeg supruga Kim Kardašijan, i njegovih javnih napada na pevačicu. Razlog njihovog izostanka bio je vrlo jednostavan – niko od njih nije dobio pozivnicu.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

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