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Glumica Sloboda Mićalović i njen suprug, kolega Vojin Ćetković, već 18 godina uživaju u skladnom braku, a detalje privatnog života uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti.

Ipak, Sloboda je svojevremeno otkrila kako izgledaju njihovi trenuci nesuglasica i priznala da su, kao i svaki drugi par, skloni raspravama.

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

"Kada mi nije sve po volji, čuju se akcenti koji su drugačiji i kratki. Kada se Vojin i ja raspravljamo, on mi ispravi akcenat. U Beogradu sam više nego u Leskovcu i sad sam najgora varijanta jer malo govorim kako treba, malo s tim leskovačkim akcentom", ispričala je Sloboda svojevremeno za domaće medije.

Sloboda je ranije govorila i o tome da razliku od deset godina između nje i Vojina ne vidi kao prepreku, već kao prednost u njihovom odnosu.

Kako je istakla, njih dvoje su složni i kada je reč o vaspitanju njihovih ćerki, dvojajčanih bliznakinja Mile i Vere, piše Telegraf.

"Desetogodišnja razlika između mene i Vojina je prednost, to sam znala od rane mladosti zato što sam odrastala pored bake i deke između kojih je ista razlika u godinama. Nas dvoje smo svesni da imati ćerke bliznakinje znači da moramo da budemo strogi, da su one mala vojska koja treba da bude poslušna", rekla je glumica.

(Kurir.rs/ Nova)

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