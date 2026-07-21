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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Handan likuje zbog odluke Ahmeda da protera Safije Foto: Promo

Sadržaj 5. epizode

Sukob između Ahmeda i sultanije Safije prerasta u otvorenu borbu za vlast. Safije, koja je godinama držala konce u svojim rukama, suočava se sa unukom koji više ne želi da bude pod njenim uticajem, i pokušava da princa Mustafu iskoristi za svoje ciljeve. Nakon što Ahmed odluči da je protera iz palate i pošalje u Staru palatu, Safije ne prihvata poraz i spremna je da povuče odlučujući potez kako bi povratila izgubljenu moć. Njena osveta mogla bi da donese nove nevolje mladom sultanu.

Anastasija se sve teže snalazi u svetu palate, gde iza lepote i raskoši kriju se stroga pravila i borba za opstanak. Nakon što je saznala pravi identitet čoveka kog je upoznala u tajnom vrtu, njena osećanja prema Ahmedu postaju još složenija. Iako je ljuta jer veruje da joj je on promenio sudbinu, Ahmed pokušava da joj pokaže da u palati nije samo sultan, već i čovek koji traži razumevanje i poverenje.

Anastasija je napravila grešku Foto: Promo

Anastasija suočava sa surovom stvarnošću harema, i završava u tamnici zbog svojih reči. Ahmed se, s druge strane, nalazi rastrzan između svoje savesti i državnih zakona. Svetu i narodu mora da pokaže da je odlučan vladar, ali postoji strah da će postati surov kao njegov otac.

Jedino što može da izleči njihove rane jeste ljubav.

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