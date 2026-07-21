Sukob između Ahmeda i Safije postaje borba za vlast: Ne propustite 5. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 5. epizode
Sukob između Ahmeda i sultanije Safije prerasta u otvorenu borbu za vlast. Safije, koja je godinama držala konce u svojim rukama, suočava se sa unukom koji više ne želi da bude pod njenim uticajem, i pokušava da princa Mustafu iskoristi za svoje ciljeve. Nakon što Ahmed odluči da je protera iz palate i pošalje u Staru palatu, Safije ne prihvata poraz i spremna je da povuče odlučujući potez kako bi povratila izgubljenu moć. Njena osveta mogla bi da donese nove nevolje mladom sultanu.
Anastasija se sve teže snalazi u svetu palate, gde iza lepote i raskoši kriju se stroga pravila i borba za opstanak. Nakon što je saznala pravi identitet čoveka kog je upoznala u tajnom vrtu, njena osećanja prema Ahmedu postaju još složenija. Iako je ljuta jer veruje da joj je on promenio sudbinu, Ahmed pokušava da joj pokaže da u palati nije samo sultan, već i čovek koji traži razumevanje i poverenje.
Anastasija suočava sa surovom stvarnošću harema, i završava u tamnici zbog svojih reči. Ahmed se, s druge strane, nalazi rastrzan između svoje savesti i državnih zakona. Svetu i narodu mora da pokaže da je odlučan vladar, ali postoji strah da će postati surov kao njegov otac.
Jedino što može da izleči njihove rane jeste ljubav.
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