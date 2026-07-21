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Paris Džeksonpočetkom ove godine obeležila je šest godina bez alkohola i droge, ali o svom oporavku ne govori kao o jednostavnom putu. Ćerka pokojnog Majkla Džeksona otkrila je da joj je upravo muzika pomogla da pronađe izlaz u periodima kada se borila sa zavisnošću, samopovređivanjem i mržnjom prema samoj sebi.

Foto: Profimedia

Ova 28-godišnja pevačica, glumica i model godinama je pokušavala da muziku zadrži samo kao hobi, iako je još kao tinejdžerka znala da je to ono čime želi da se bavi. Tek kada je započela put oporavka, shvatila je koliko je stvaranje pesama važno za njen život.

„Muzika je bila jedino što me je provuklo kroz teške trenutke pre nego što sam postala trezna. Kada sam se otreznila, pomogla mi je da shvatim: ‘O, vau, muzika je zaista sve. Ona je zaista poput vazduha koji dišem’“, rekla je Paris u video-snimku o nezi i lepoti za magazin „Vog“.

Muziku godinama smatrala samo hobijem

Paris Džekson pokazuje rupu u nosu zbog godina zloupotrebe droga Foto: Printscreen/TikTok

Iako je odrasla u jednoj od najpoznatijih muzičkih porodica na svetu, Paris priznaje da se dugo plašila da krene stopama svog oca. Gitaru je počela ozbiljnije da svira sa 13 ili 14 godina, ali je svoju želju da se bavi muzikom dugo potiskivala.

„Prilično sam se plašila da počnem da se bavim muzikom, jer gitaru sviram još od svoje 13. ili 14. godine. Jednostavno sam to potiskivala i predstavljala sebi kao hobi. U ranim dvadesetim rekla sam: ‘Ne mogu više ovako. To je ono što me čini srećnom i jednostavno moram time da se bavim.’ Posebno zato što je to bilo pre nego što sam otkrila sve druge stvari koje me čine srećnom“, ispričala je.

Godine zavisnosti ostavile trajne posledice

Oporavak joj je doneo novi život, ali nije mogao da izbriše sve posledice ranijeg korišćenja narkotika. Paris je još prošle godine pokazala da ima perforaciju septuma, odnosno rupu u nosnoj pregradi, za koju je rekla da je posledica upotrebe droge.

Sa ovim oštećenjem živi još od svoje 20. godine, a ono joj povremeno otežava disanje i stvara zvuk nalik zviždanju. Problem oseća i tokom snimanja pesama u studiju.

Ipak, Paris ne želi da se podvrgne operaciji. Kako je objasnila, tokom oporavka bi verovatno morala da koristi jake lekove protiv bolova, zbog čega strahuje da bi mogla da ugrozi trezvenost za koju se godinama borila.

Foto: Printscreen/Tiktok/parisjacksonbrasil

Zavisnost promenila njeno ponašanje

O najtežem periodu života detaljno je govorila i tokom gostovanja u podkastu Džeka Ozborna „Trying Not to Die“, objavljenom 26. maja. Tom prilikom priznala je da je pod uticajem alkohola i droge postajala osoba koju nije mogla da prepozna.

„To je zaista ružno ponašanje, jer sam vaspitana da budem dobra prema ljudima, a ne samo fina. Baš me briga da budem fina, ali želim da budem dobra i da gledam ljude u oči. Želim da pitam konobara kako se zove, kako bih kasnije njegovo ime mogla da napišem na računu uz napojnicu. Važne su te male stvari i način na koji se ponašate prema drugim ljudima“, rekla je Paris.

Ćerka Majkla Džeksona i Debi Rou priznala je da je godinama mrzela samu sebe, dok su alkohol i droga potpuno menjali njen moralni kompas.

„Možda sam lažljivica, prevarantkinja, govno, lopov, šta god, ali i dalje imam dobar moralni kompas. U tom smislu sam dobro vaspitana. Međutim, kada pijem, sve to nestaje. Odlazi kroz prozor i postajem veoma osvetoljubiva osoba“, priznala je.

Problemi su počeli pre droge i alkohola

Paris je naglasila da emocionalni problemi nisu počeli sa zavisnošću. Sa samopovređivanjem i poremećenim odnosom prema hrani borila se mnogo pre nego što je prvi put probala alkohol ili drogu.

Pogledajte u galeriji glamurozno pojavljivanje Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji:

1/7 Vidi galeriju Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Alberto Terenghi/Pool Photo Events 06 / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

„Mnogo pre nego što sam popila prvo piće ili prvi put uzela drogu, samopovređivala sam se. Još kao veoma mlada imala sam čudan odnos prema hrani i prejedanju. Već tada sam u sebi imala tu stalnu potrebu da posegnem za nečim, da nešto zgrabim, koju prepoznajem samo kod drugih zavisnika. Bila je to potreba da posegnem za nečim izvan sebe“, ispričala je.

Na lečenje je odlazila nekoliko puta, a krajem 2019. godine donela je odluku da promeni život. Paris datum početka trezvenosti obeležava 7. januara, pa je početkom 2026. proslavila šest godina bez alkohola i narkotika.

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