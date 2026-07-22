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Medžik Džonson ponovo uživa na hrvatskom primorju, ali je na najnovijim porodičnim fotografijama pažnju javnosti ukrao njegov sin I Džej Džonson. O stajlinzima 34-godišnje rijaliti zvezde ne prestaje da se govori, dok legendarni košarkaš jasno pokazuje da ga komentari ne zanimaju i da je najveća podrška svom nasledniku.

Nekadašnji as Los Anđeles Lejkersa podelio je na Instagramu fotografije iz Dubrovnika, gde je sa suprugom Kuki i sinom večerao u poznatom restoranu „Nautika“. Porodica je zajedno pozirala, a I Džej se pojavio u šarenom kompletu sa veoma kratkim šortsem, košulji sa dubokim izrezom i visokim potpeticama.

Fotografije su brzo počele da kruže društvenim mrežama, izazivajući brojne komentare na račun njegovog izgleda. Ipak, ovo nije prvi put da I Džej svojim modnim izborom privlači pažnju, niti da se njegov otac suočava sa pitanjima o načinu na koji sin živi i oblači se.

I Džej bio glavna zvezda i na Hvaru

Slične reakcije izazvale su i fotografije sa Hvara, gde je porodica Džonson uživala u ručku u restoranu sa pogledom na more. I Džej je tom prilikom pozirao u topu boje peska i mini-suknji, pa je ponovo bio glavna zvezda porodičnog albuma.

Sin slavnog košarkaša nije krenuo očevim sportskim stopama. Umesto košarke, izabrao je televiziju i modu, a javnost ga je upoznala u rijalitiju „Rich Kids of Beverly Hills“. Kasnije je dobio i sopstvenu emisiju „EJNYC“, dok je prepoznatljiv postao upravo po smelim kombinacijama u kojima spaja tradicionalno muške i ženske modne elemente.

Iako uživa u ženstvenoj odeći, visokim potpeticama i jakoj šminki, I Džej je više puta naglasio da sebe ne smatra transrodnom osobom i da nema nameru da promeni pol.

„Volim sebe ovakvog kakav jesam. Veoma sam zadovoljan sobom“, izjavio je svojevremeno u razgovoru za „E! News“.

Ne želi da menja svoje telo

I Džej je tada objasnio da podržava svakoga ko se ne oseća dobro u sopstvenom telu i želi da ga promeni, ali da kod njega takva potreba ne postoji.

„Uvek kažem da, ako neko oseća da nije u pravom telu, svakako treba da učini ono što će ga dovesti tamo gde želi da bude. Ja ne osećam da sam u pogrešnom telu. Ovo je telo u kojem treba da budem. Ne osećam potrebu da prolazim kroz tranziciju. Veoma mi je prijatno u sopstvenoj koži i volim svoje telo“, objasnio je.

Modu, kako kaže, doživljava kao prostor u kojem može slobodno da izražava i svoju muževnu i svoju ženstvenu stranu.

„Mogu da budem muževan, mogu da budem ženstven. Mogu da radim šta želim i da se igram time“, poručio je I Džej.

Medžik godinama pruža podršku sinu

Medžik Džonson nikada nije krio da mu je bilo potrebno vreme da u potpunosti razume sina, koji je javno saopštio da je gej 2013. godine. Ipak, bivši košarkaš je vremenom postao jedna od njegovih najvećih podrški, što pokazuje i zajedničkim pojavljivanjima u javnosti.

Dok pojedini korisnici društvenih mreža ostavljaju uvredljive komentare i raspravljaju o I Džejevom izgledu, Medžik nastavlja da objavljuje porodične fotografije bez potrebe da se pravda ili objašnjava sinove izbore.

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