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Šakira je u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu nastupila u kreaciji modne kuće Roberto Kavali, koju je posebno za nju osmislio kreativni direktor Fausto Puglisi.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Šakirin nastup na finalu Svetskog prvenstva 2026:

1/12 Vidi galeriju Šakira na finalu Svetskog prvenstva 2026 Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Kostim s 200.000 kristala

Za izradu kostima, ukrašenog s 200.000 Swarovski kristala i dezenom inspirisanim zalaskom sunca, bilo je potrebno više od dve nedelje. Dizajniran je kako bi reflektovao svetla stadiona i istovremeno omogućio pevačici slobodno kretanje za njenu karakterističnu koreografiju. Celokupna kreacija, koja uključuje i suknju s resama u istim tonovima, bazira se na Kavalijevom motivu "Golden Ray".

Nastup s 34 plesača

Na sceni su joj se pridružila 34 plesača u stilski usklađenim kostimima. Pevačica je nastupila sa svojom prepoznatljivom raspuštenom kosom i jednostavnom šminkom. Izvela je energičan nastup s dinamičnom koreografijom.

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