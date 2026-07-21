Šakirin kostim s finala Svetskog prvenstva izrađen od 200.000 kristala: Evo koliko vremena je bilo potrebno da se napravi
Šakira je u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu nastupila u kreaciji modne kuće Roberto Kavali, koju je posebno za nju osmislio kreativni direktor Fausto Puglisi.
U galeriji pogledajte kako je izgledao Šakirin nastup na finalu Svetskog prvenstva 2026:
Kostim s 200.000 kristala
Za izradu kostima, ukrašenog s 200.000 Swarovski kristala i dezenom inspirisanim zalaskom sunca, bilo je potrebno više od dve nedelje. Dizajniran je kako bi reflektovao svetla stadiona i istovremeno omogućio pevačici slobodno kretanje za njenu karakterističnu koreografiju. Celokupna kreacija, koja uključuje i suknju s resama u istim tonovima, bazira se na Kavalijevom motivu "Golden Ray".
Nastup s 34 plesača
Na sceni su joj se pridružila 34 plesača u stilski usklađenim kostimima. Pevačica je nastupila sa svojom prepoznatljivom raspuštenom kosom i jednostavnom šminkom. Izvela je energičan nastup s dinamičnom koreografijom.
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